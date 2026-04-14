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कुशीनगर: बच्ची से रेप के मामले में बड़ा खुलासा; पुलिस ने असली दोषी को किया गिरफ्तार

कुशीनगर: जिले के तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक स्कूल में बच्ची के साथ हुए दुराचार के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. परिजनों द्वारा संभावना के आधार पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने स्कूल प्रधानाध्यापक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर, क्लीन चिट देते हुए, वास्तविक दुराचारी को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के अनुसार, 10 अप्रैल को बीरवत कोन्हवलिया गांव के विद्यालय से घर लौटते के समय एक पांच साल की बच्ची आपने परिजनों को काफी खराब हालत में मिली. बच्ची की हालत देख, परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर गए, सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची.

अस्पताल में बच्ची से दुराचार की पुष्टि के बाद, परिजनों ने शंका के आधार पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पर एफआईआर दर्ज कराई, पुलिस ने प्रधानाचार्य को गिरफ्तार कर पूछताछ की, पूछताछ में स्कूल जाने, बीच का समय और घर लौटने तक की कहानी की एक एक पहलू की छानबीन की और आगे कि जांच शुरू कर दी.



पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान प्रकाश में आया कि स्कूल में छुट्टी के बाद उक्त बच्ची पास के आम के बगीचे में आम बिनने गई थी, उसी दौरान वहां खड़े एक व्यक्ति ने उसे अकेला पाकर अपने हवस का शिकार बना लिया और फरार हो गया. गहनता से छानबीन के बाद आरोपी सुरेन्द्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ में सुरेन्द्र ने आपने जुर्म कबूल कर लिया.