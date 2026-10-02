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शाहजहांपुर में दो साधुओं की हत्या के मामला; आरोपी गिरफ्तार, लोहे की रॉड बरामद

एसपी ग्रामीण दीक्षा भबरे ने शुक्रवार को जानकारी दी.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 9:26 PM IST

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शाहजहांपुर : थाना खुदागंज क्षेत्र में दो साधुओं की हत्याकर शव जलाने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने शुक्रवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त करीब ढाई फीट लंबी लोहे की रॉड भी बरामद की है.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (Video credit: ETV Bharat)

एसपी ग्रामीण दीक्षा भबरे ने बताया कि थाना खुदागंज क्षेत्र के गांव सूथा निवासी सुमित कुमार सिंह (35) ने एक अक्टूबर की रात मंदिर में सो रहे बाबा गोपाल दास और बाबा बिहारीदास की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी. उसके बाद दोनों शवों को जला दिया था. पुलिस ने आरोपी सुमित कुमार सिंह को कठिना नदी पुल से मझिला की ओर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया है.

आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह स्वयं मंदिर में रहना चाहता था और पकड़े जाने के डर से घटना में प्रयुक्त रॉड को मंदिर के पास झाड़ियों में छिपाकर कठिना नदी के जंगल में जाकर छिप गया था. पुलिस के अनुसार, वह जंगल से निकलकर दिल्ली जाने की फिराक में था, तभी उसे गिरफ्तार कर लिया गया.


इस मामले में पुलिस ने शिव कुमार सिंह की तहरीर पर खुदागंज थाने में सुमित के विरुद्ध हत्या की धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है. आरोपी के विरुद्ध पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें शस्त्र अधिनियम के मामले भी शामिल हैं.

बता दें कि 1 अक्टूबर को खुदागंज थाना क्षेत्र के सूथा गांव में एक मंदिर में बाबा गोपाल दास अपने साथी बिहारी दास के साथ झोपड़ी बनाकर रहते थे और पूजा-पाठ करते थे. सुबह झोपड़ी से धुआं उठता देख ग्रामीण मौके पर पहुंचे. झोपड़ी में भीषण आग लगी थी. ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों साधुओं की मौत हो चुकी थी.

यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर में दो साधुओं को जलाने का आरोप, एक हिरासत में, पुलिस जांच में जुटी

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