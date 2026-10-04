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पलामू के मजदूर की तमिलनाडु में हत्या, दोस्त ने ही ली जान

पलामूः जिला में पाटन थाना क्षेत्र के सातवा गांव के रहने वाले रामव्रत नामक मजदूर की तमिलनाडु के वीर भूनगर में हत्या कर दी गई. ये घटना 14 सितंबर की है लेकिन पूरे मामले का खुलासा शुक्रवार को हुआ है.

पलामू पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए रामव्रत के दोस्त अखिलेश को गिरफ्तार कर लिया है. 11 सितंबर को चेन्नई जाने के लिए रामव्रत और अखिलेश घर से निकले थे. जहां पर दोनों मजदूरों का पहुंचना था वहां सिर्फ अखिलेश ही पहुंचा. 11 सितंबर के बाद से ही रामव्रत का मोबाइल बंद हो गया और परिजनों से संपर्क नहीं हो रहा था.

परिजनों ने पूरे मामले में अनहोनी की आशंका जाहिर किया था और पलामू के पाटन थाना को सूचना दी. इसी क्रम में तमिलनाडु के वीर भुनगर में 14 सितंबर को रेलवे ट्रैक से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ. पूरे मामले में पलामू पुलिस भी रेलवे पुलिस के साथ संपर्क में थी इसी क्रम में शव की जानकारी हुई.

रामव्रत के परिजनों ने शव की पहचान क्या इसके बाद पलामू पुलिस की एक टीम तमिलनाडु गई थी और शनिवार को शव को शव के साथ वापस लौटी है. शव पहुंचने के साथ ही गांव में कोहराम मच गया था. बाद में शव के साथ ग्रामीणों ने पाटन थाना के गेट के सामने रोड जाम कर दिया था.

रिश्तेदार पर टिप्पणी करने के बाद रामव्रत ने अखिलेश की की थी हत्या