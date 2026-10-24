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पलामू सहिया अपहरण हत्याकांड : चार आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म की आशंका, प्रिंस खान-सुजीत सिन्हा गिरोह से आरोपी का है संबंध

गिरफ्तार आरोपियों के साथ एसपी व अन्य पुलिस पदाधिकारी ( Etv Bharat )

पलामू: पुलिस ने जिले के नावाबाजार थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान एक सहिया का अपहरण और उसके बाद हुई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में से एक का संबंध प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोहों से भी है. गिरफ्तार आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की बात भी कबूल की है. दुष्कर्म की पुष्टि के लिए पुलिस ने एफएसएल को जांच के लिए भेजा है.

दरअसल, पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान एक सहिया का अपहरण कर लिया गया था. बाद में उसका शव एक खेत से बरामद हुआ. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार आरोपी दीपरंजन पांडे, रोहित पांडे, आकाश शुक्ला उर्फ भुलन शुक्ला और विक्की पासवान को गिरफ्तार किया.