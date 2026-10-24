पलामू सहिया अपहरण हत्याकांड : चार आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म की आशंका, प्रिंस खान-सुजीत सिन्हा गिरोह से आरोपी का है संबंध
पलामू के नावाबाजर में हुए सहिया अपहरण हत्याकांड मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 24, 2026 at 12:15 PM IST
पलामू: पुलिस ने जिले के नावाबाजार थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान एक सहिया का अपहरण और उसके बाद हुई हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में से एक का संबंध प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोहों से भी है. गिरफ्तार आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की बात भी कबूल की है. दुष्कर्म की पुष्टि के लिए पुलिस ने एफएसएल को जांच के लिए भेजा है.
दरअसल, पलामू के नावाबाजार थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा के दौरान एक सहिया का अपहरण कर लिया गया था. बाद में उसका शव एक खेत से बरामद हुआ. मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार आरोपी दीपरंजन पांडे, रोहित पांडे, आकाश शुक्ला उर्फ भुलन शुक्ला और विक्की पासवान को गिरफ्तार किया.
दीपरंजन पांडे, आकाश शुक्ला और विक्की पासवान का आपराधिक इतिहास रहा है. आकाश शुक्ला का संबंध प्रिंस खान और सुजीत सिन्हा के गिरोहों से रहा है और आठ महीने पहले ही वह जेल से बाहर निकला है. गिरफ्तार आरोपियों के पास से पीड़िता के गहने और अन्य निजी सामान बरामद किए गए हैं.
पीड़िता ने पहचान उजागर करने की दी थी धमकी
गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी नशे के आदी हैं. घटना के दिन, उन्होंने गढ़वा में हेरोइन और ब्राउन शुगर खरीदी थी. दिन भर नशा करने के बाद, जब उनके पैसे खत्म हो गए, तो उन्होंने उसी रात लूटपाट करने की योजना बनाई. वे मोटरसाइकिल से पीड़िता के गांव के पास के इलाके में पहुंचे. वहां जब उन्हें अकेली जा रही सहिया मिली, तो उन्होंने उसके साथ लूटपाट की. लूटपाट के दौरान, जब पीड़िता ने उनकी पहचान उजागर करने की धमकी दी, तो चारों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. वे बाइक वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए. पुलिस पूछताछ के दौरान, आरोपियों ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की बात भी स्वीकार की है.
"चारों आरोपी लूटपाट के इरादे से इलाके में आए और वारदात को अंजाम दिया. लूट के दौरान महिला ने आरोपियों को पहचान लिया. आरोपियों ने दुष्कर्म करने की बात कबूल की है. पुष्टि के लिए FSL को जांच के लिए भेजा गया है. गिरफ्तार लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. आरोपियों के पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसे गढ़वा के रमना इलाके से चुराया गया था. गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों का आपराधिक इतिहास रहा है." - कपिल चौधरी, SP, पलामू
बिश्रामपुर एसडीपीओ के नेतृत्व में हुआ था एसआईटी का गठन
सहिया हत्याकांड को उद्भेदन के लिए बिश्रामपुर के SDPO चिरंजीवी मंडल के नेतृत्व में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का गठन किया गया. इस टीम में प्रशिक्षु डीएसपी मृत्युंजय गोप, पांडु के इंस्पेक्टर रामाशिश पासवान, नावाबाजार के थाना प्रभारी संजय कुमार यादव, पड़वा थाना प्रभारी अनुचित कुमार, और सब-इंस्पेक्टर चिंटू कुमार, सुशील उरांव, सुबोध कुमार, ऋषिकेश दुबे, अमर कुमार तथा शैलाभ कुमार शामिल थे.
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