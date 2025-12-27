ETV Bharat / state

नाबालिग को घर से भागकर किया दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

देहरादून: नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और फिर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को अजबपुर फ्लाईओवर के नीचे से गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही पुलिस ने किशोरी को भी बरामद कर लिया.

देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 19 साल के आरोपी का पिता इलाके में वैध (डॉक्टर) का काम करता है. आरोपी भी अपने पिता की दुकान बैठा करता था. इस दौरान उसकी मुलाकात पड़ोस में रहने वाली 17 साल की नाबालिग लड़की से हुई. दोनों एक-दूसरे से बात करने लगे.

आरोप है कि इसी बीच आरोपी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर लड़की को उसके घर के पास से लिया और देहरादून आईएसबीटी पहुंचा. आईएसबीटी से बस पकड़कर आरोपी, लड़की को लेकर सहारनपुर चला गया. आरोपी का दोस्त ही दोनों को आईएसबीटी पर बस में बैठाने के लिए गया था.

इंस्टाग्राम पर हो रही थी बात, मां ने डांटा तो घर से निकली: पुलिस ने बताया कि आरोपी, नाबालिग लड़की के साथ इंस्टाग्राम पर बातचीत करता था. इस बात का पता जब लड़की की मां को लगा तो उन्होंने अपनी बेटी का डाटा.