रांची में बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या मामले में कार्रवाई, तीन आरोपी गिरफ्तार

रांचीः लालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लोवर वर्द्धमान कम्पाउंड धोबी घाट के पास मामूली कहासुनी में पिटाई से एक बुजुर्ग की मौत मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना 31 जनवरी की रात घटी थी, जब बुजुर्ग मधेश्वर सिंह अपने मोहल्ले लोवर वर्द्धमान कंपाउंड में टहलने के लिए निकले थे. इसी दौरान मोहल्ले में रहने वाले मुन्ना कच्छप के पुत्र अमन कच्छप और अनिकेत कच्छप से किसी बात को लेकर उनकी कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया था.

मामूली कहासुनी में हुई थी मारपीट

आरोप है कि अमन कच्छप और अनिकेत कच्छप ने मधेश्वर सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी थी. इस दौरान आरोपियों का पिता मुन्ना कच्छप भी अपने बेटों के साथ मारपीट में शामिल हो गया. तीनों के द्वारा की गई पिटाई से मधेश्वर सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही अचेत होकर गिर पड़े. स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था.

छापामारी दल ने तीन आरोपियों को किया गिरफ्तार

रांची के सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी दल का गठन किया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्त अमन कच्छप उर्फ अमन उरांव, अनिकेत कच्छप और मुन्ना कच्छप को गिरफ्तार कर लिया है. सभी लोवर वर्द्धमान कम्पाउंड झीपा कोचा टोला, थाना लालपुर के निवासी हैं.