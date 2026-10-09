ETV Bharat / state

देहरादून में युवक को बाल पकड़कर सड़क पर घसीटा, बेल्ट-डंडों से बेरहमी से पीटा, 20 युवकों पर केस दर्ज

युवक को बेरहमी से पीटा ( Photo-Local Resident )

देहरादून: पटेल नगर क्षेत्र में एक स्कूल के बाहर युवकों की भीड़ द्वारा दो युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट करने का वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक युवक को बाल पकड़कर सड़क पर घसीटते हुए बेल्ट, लात-घूंसों और डंडों से पीटते हुए देखा जा सकता है. मामले में पटेल नगर पुलिस ने चार नामजद समेत 15-20 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों आदित्य और प्रज्वल को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

छात्र को पिटता देख बीच-बचाव करने पहुंचे थे युवक: देव ऋषि एनक्लेव, देहराखास निवासी अंकज पुत्र लाल सिंह ने बीते दिन पटेल नगर कोतवाली में लिखित शिकायत दी. अंकज के अनुसार, वह अपने साथी विवेक सहनी के साथ वहां से गुजर रहा था. इसी दौरान 15-20 युवक एक स्कूली छात्र के साथ मारपीट कर रहे थे. छात्र ने दोनों से मदद मांगी तो उन्होंने मारपीट कर रहे युवकों से उसे पीटने की वजह पूछी. आरोप है कि इस बात पर युवक भड़क गए और उन्होंने अंकज व विवेक पर हमला कर दिया.