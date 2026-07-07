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युवक बर्बरता मामले में आया नया मोड, करंट लगाने और गर्म रॉड से दागने के आरोप को पुलिस ने किया खारिज

देहरादून: देहरादून में युवक के साथ बर्बरता मामले में नया मोड़ आ गया है. पुलिस ने युवक को करंट लगाने, फिर गर्म रॉड से दागने का आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है. वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही जांच के दौरान डॉक्टरों के बयानों और मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पीड़ित को करंट लगाया, फिर गर्म रॉड से दागने और शारीरिक नुकसान पहुंचाने के संबंध में ना ही कोई साक्ष्य मिले है और न ही इसकी पुष्टि हो पाई है.

4 जुलाई को जाखन निवासी युवक ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई है कि 3 जुलाई की शाम को वह लालपुल के पास पैदल जा रहा था, इस दौरान तेज रफ्तार से चल रहे स्कूटी चालक अंकुर वाल्मीकि ने जोर से टक्कर मार दी. इसके बाद वाहन चालक अंकुर वाल्मीकि और उसका साथी वहां पर गिर गए.आरोप है कि अंकुर और उसके साथी साहिल दोनों ने युवक को घेर लिया और गाली गलौज और मारपीट करते हुए दांतों से काट दिया. आरोपियों ने युवक को बंधक बनाकर निरंजनपुर सब्जी मंडी की एक दुकान में ले जाकर दोनों आरोपियों ने शराब पी और उसके बाद हिंसक और क्रूर व्यवहार शुरू कर दिया.

युवक ने आरोप लगाया है कि दोनों ने उसे करंट लगाया और लोहे की गर्म रॉड से दागा. इतना ही नहीं आरोपियों ने शारीरिक नुकसान और जान से मारने की धमकी दी. आरोपियों ने देर रात 3 बजे तक उसे बंधक बनाकर रखा और वह किसी तरह से आरोपियों से बचकर वहां से भाग गया. घटना की जानकारी उसने परिजनों को दी और इसके बाद युवक को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया. पीड़ित की शिकायत के आधार पर स्कूटी चालक ओर उसके अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. घटना की पुलिस विवेचना में सामने आया कि 3 जून 2026 को शाम के समय विशाल मेगा मार्ट की बगल वाली रोड से आने के दौरान अंकुर ने पीड़ित आजाद सिंह को टक्कर मारी गई.