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खटीमा में मारपीट और फायरिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, तमंचा और जिंदा कारतूस किया बरामद

खटीमा: उधम सिंह नगर के खटीमा के बरी अंजनिया इलाके में वाहन में सवार अज्ञात लोगों द्वारा स्थानीय निवासी से मारपीट व हवाई फायरिंग घटना का कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया है. मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मामले में सीसीटीवी कैमरों की जांच के बाद आरोपियों के वाहन को ट्रेस किया गया. साथ ही तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. मामले में शामिल अन्य लोगों की जांच की जा रही है. वहीं बरी अंजनिया के जोशी परिवार की जमीन कब्जाने की नियत से अज्ञात लोगों द्वारा मारपीट व हवाई फायरिंग के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

सीमांत खटीमा के बरी अंजनिया में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग मारपीट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. घटना में शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद कर लिया है. घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी नीरज सेमवाल ने बताया कि 5 जुलाई को बरी अंजनिया निवासी चंद्र बदन जोशी पुत्र नारायण दत्त जोशी द्वारा थाना खटीमा में स्कॉर्पियो वाहन में सवार आरोपियों द्वारा गाली गलौज करने, तमंचा से फायर करने व जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार होने के संबंध में एक तहरीर दी गई थी. जिस पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया था.