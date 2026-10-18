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बिहार में 3 साल के मासूम से दरिंदगी, पूजा पंडाल से उठाकर धान के खेत में ले गया दरिंदा

बक्सर: बिहार के बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से एक आपराधिक मामला सामने आया है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव में स्थानीय दुर्गा पूजा पंडाल के आयोजन स्थल के पास खेल रहे तीन वर्षीय बच्चे के साथ दुर्व्यवहार और उत्पीड़न की घटना घटित हुई है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में नामजद 30 वर्षीय मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

बच्चे को बहला-फुसलाकर ले गया आरोपी यह घटना रात लगभग 9 बजे की है. प्राप्त सूचना के अनुसार, पीड़ित बच्चा आयोजन स्थल के पास उपस्थित था, जहां से आरोपी उसे बहला-फुसलाकर पास के एक धान के खेत में ले गया. आरोप है कि वहां उसने नाबालिग के साथ यौन शोषण किया.

डीएसपी गौरव पांडेय का बयान (ETV Bharat)

साउंड सिस्टम के कारण नहीं मिली सूचना

स्थानीय लोगों के अनुसार आयोजन स्थल पर साउंड सिस्टम के तेज आवाज के कारण किसी को जल्दी घटना की भनक नहीं लग सकी. काफी तेज आवाज की शोर के कारण बच्चे की आवाज दबाए जाने की आशंका है. जिससे घटना के समय आस-पास के लोग सतर्क नहीं हो पाए.

परिजनों ने पुलिस को दी सूचना

घटना के बाद पीड़ित बच्चा किसी तरह अपने घर पहुंचा और अपने परिजनों को आपबीती बताई. बच्चे की स्थिति को देखकर परिजनों ने तुरंत स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क किया और घटना की लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई.

सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की हुई पहचान

सूचना प्राप्त होते ही मुफस्सिल थाने की पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की. तकनीकी साक्ष्यों और विजुअल्स के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली गई, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया है.

मेडिकल परीक्षण और कानूनी कार्रवाई

मुफस्सिल थानाध्यक्ष शंभू भगत ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. वैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत पीड़ित बच्चे को चिकित्सकीय परीक्षण और साक्ष्य जुटाने के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.