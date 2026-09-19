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नहाती महिला का वीडियो बना वायरल करने की दी धमकी...दुष्कर्म के बाद खिलाई गर्भपात की गोलियां, आरोपी गिरफ्तार

बूंदी: जिले में एक महिला को कथित तौर पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पीड़िता को एक साल परेशान करता रहा. तंग आकर महिला ने कापरेन थाने में रिपोर्ट दी.

पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि 19 वर्षीय आरोपी करीब एक साल से महिला को परेशान कर रहा था. पीड़िता ने 14 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दी. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अनुसंधान में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी प्रदीप बंजारा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को पूछताछ एवं अनुसंधान के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

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नहाते समय बनाया वीडियो, फिर धमकाया: कापरेन थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि पीड़िता ने 14 सितंबर को परिजनों के साथ थाने पहुंच रिपोर्ट दी. इसमें पीड़िता ने कहा कि उसका पति सीकर में मजदूरी करता है. इसी दौरान आरोपी प्रदीप बंजारा उसे करीब एक साल से परेशान कर रहा था. महिला ने बताया कि आरोपी ने एक दिन नहाते समय उसका वीडियो बना लिया था. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला पर दबाव बनाने लगा. महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी बात नहीं मानने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था. धमकी देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ घर पर कई बार दुष्कर्म किया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वह गर्भवती थी और आरोपी ने जबरन गोलियां खिलाकर गर्भपात करा दिया.