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नहाती महिला का वीडियो बना वायरल करने की दी धमकी...दुष्कर्म के बाद खिलाई गर्भपात की गोलियां, आरोपी गिरफ्तार

दोबारा गलत काम की नीयत से पीड़िता के घर पहुंचा आरोपी. इसी दौरान आ गया पति तो उससे की मारपीट.

Photo : Kapren Police Station, Bundi
कापरेन थाना. बूंदी (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 8:58 PM IST

3 Min Read
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बूंदी: जिले में एक महिला को कथित तौर पर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने और गर्भवती होने पर जबरन गर्भपात कराने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी पीड़िता को एक साल परेशान करता रहा. तंग आकर महिला ने कापरेन थाने में रिपोर्ट दी.

पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि 19 वर्षीय आरोपी करीब एक साल से महिला को परेशान कर रहा था. पीड़िता ने 14 सितंबर को थाने में रिपोर्ट दी. इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और अनुसंधान में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी प्रदीप बंजारा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को पूछताछ एवं अनुसंधान के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

पढ़ें:धौलपुर: विवाहिता से 6 महीने तक डरा-धमकाकर दुष्कर्म, आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी

नहाते समय बनाया वीडियो, फिर धमकाया: कापरेन थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि पीड़िता ने 14 सितंबर को परिजनों के साथ थाने पहुंच रिपोर्ट दी. इसमें पीड़िता ने कहा कि उसका पति सीकर में मजदूरी करता है. इसी दौरान आरोपी प्रदीप बंजारा उसे करीब एक साल से परेशान कर रहा था. महिला ने बताया कि आरोपी ने एक दिन नहाते समय उसका वीडियो बना लिया था. इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर महिला पर दबाव बनाने लगा. महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी बात नहीं मानने पर वीडियो वायरल करने की धमकी देता था. धमकी देकर आरोपी ने पीड़िता के साथ घर पर कई बार दुष्कर्म किया. महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वह गर्भवती थी और आरोपी ने जबरन गोलियां खिलाकर गर्भपात करा दिया.

पति से मारपीट कर भागा: थाना प्रभारी राजाराम जाट ने बताया कि रिपोर्ट के अनुसार, 12 सितंबर को आरोपी उसके घर पहुंचा और दोबारा गलत काम करने का प्रयास करने लगा. इसी दौरान महिला का पति घर पहुंच गया. पति के वहां आने के बाद आरोपी ने उससे मारपीट की और भाग गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने जाते समय पति को धमकी भी दी. घटना के बाद महिला ने थाने पहुंच रिपोर्ट दी. पुलिस ने शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया.

थाना प्रभारी ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद पीड़िता के बयान दर्ज किए गए. घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों का अनुसंधान किया. इसके बाद पुलिस ने 18 सितंबर को प्रदीप बंजारा को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को अनुसंधान के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया.

पढ़ें:चूरू में हैवानियत: दूसरी कक्षा की 8 साल की मासूम से दुष्कर्म, आरोपी ने लालच देकर की दरिंदगी

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