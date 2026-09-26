बिहार में सिपाही को लेकर उफनती नदी में कूदा अपराधी, जैसे तैसे बची पुलिसकर्मी की जान, आरोपी फरार
भागलपुर में हथियार के साथ गिरफ्तार आरोपी ने सिपाही संग चांदन नदी में छलांग लगा दी. सिपाही तैरकर बच गया, आरोपी लापता. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : September 26, 2026 at 1:44 PM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. सैदपुर घाट के पास चांदन नदी के किनारे हथियार लेकर मौजूद आरोपी संतोष यादव को पुलिस ने देसी मास्केट और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तारी के तुरंत बाद आरोपी ने उसे पकड़े हुए सिपाही को खींचकर नदी की तेज धार में छलांग लगा दी.
सिपाही को खींचकर नदी में कूदा अपराधी
पुलिस को सूचना मिली थी कि मोतीडीह गांव का रहने वाला संतोष यादव चांदन नदी के पास हथियार के साथ मौजूद है. सूचना के आधार पर जगदीशपुर थाना की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को हथियार समेत पकड़ लिया. टीम उसे चचरी पुल के रास्ते पुलिस वाहन तक ले जा रही थी, तभी अचानक संतोष यादव ने सिपाही को साथ खींच लिया और दोनों नदी में गिर गए.
लापता हुआ आरोपी
सिपाही किसी तरह तैरकर किनारे पर पहुंच गया और अपनी जान बचा ली. वहीं आरोपी संतोष यादव नदी में लापता हो गया. पुलिस का कहना है कि छलांग लगाने के बाद वह दूसरी तरफ के किनारे पहुंच गया और वहां से फरार हो गया. थानाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी के नदी में कूदने के बाद से उसकी कोई जानकारी नहीं है.
अपराधी पर पहले से कई मामले दर्ज
पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद देसी मास्केट और कारतूस को जब्त कर लिया है. थानाध्यक्ष के अनुसार संतोष यादव के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस उसकी संभावित ठिकानों पर भी तलाश अभियान चला रही है.
"पुलिस को संतोष यादव के हथियार के साथ चांदन नदी के पास मौजूद होने की सूचना मिली थी. कार्रवाई के दौरान उसे हथियार के साथ पकड़ा गया, लेकिन वह पुलिस को चकमा देकर सिपाही को साथ लेकर नदी में कूद गया. पुलिस उसकी तलाश कर रही है."- रामचंद्र सिंह, थानाध्यक्ष
परिवार ने नदी में डूबने की जताई आशंका
दूसरी ओर आरोपी के परिजनों ने उसके नदी में डूबने की आशंका जताई है. परिवार का कहना है कि संतोष ट्रैक्टर चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था. उनके अनुसार किसी व्यक्ति ने फोन करके उसे बुलाया और बाइक से चांदन नदी की ओर ले गया था. बाद में उन्हें पुलिस द्वारा पकड़े जाने और नदी में कूदने की जानकारी मिली.
"संतोष के नदी में कूदने के बाद से उसका कोई पता नहीं है. हमें अनहोनी की आशंका है और प्रशासन से नदी में तलाश अभियान चलाने की मांग है."-आरोपी के परिजन
परिवार को नदी में डूबने की चिंता
आरोपी के हथियार के साथ नदी के पास मौजूद होने की सूचना पर कार्रवाई की गई थी. गिरफ्तारी के बावजूद उसने सिपाही को साथ लेकर नदी में कूदकर चकमा देने की कोशिश की. फिलहाल दोनों तरफ से तलाश जारी है. पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है, जबकि परिवार नदी में डूबने की आशंका के साथ प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रही है.
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