खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन बता सर्राफा व्यापारी से मांगी 20 लाख की रंगदारी...बाड़ी पुलिस ने दबोचा
पुलिस आरोपी को उस जगह ले गई, जहां से फोन किया था. घटना की तस्दीक कराने पुलिस आरोपी को बाजार क्षेत्र में पैदल ले गई.
Published : June 2, 2026 at 7:02 PM IST
धौलपुर: जिले में बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने सर्राफा व्यापारी से 20 लाख रुपए रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी से धमकी में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किया. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को मौका तस्दीक कराने ले गई. उसका बाजार क्षेत्र में पैदल जुलूस भी निकाला गया.
थाना प्रभारी देवेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि 29 मई को बाड़ी शहर के छपैटी पाड़ा निवासी सर्राफा व्यापारी मोहनलाल मित्तल को मोबाइल फोन पर धमकी भरा कॉल आया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने स्वयं को अंडरवर्ल्ड डॉन बताते हुए 20 लाख रुपए रंगदारी मांगी. आरोपी ने रंगदारी नहीं देने पर व्यापारी और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. अशोभनीय भाषा का भी इस्तेमाल किया. घटना के बाद व्यापारी ने बाड़ी कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया. शर्मा की अगुवाई में तकनीकी व मानवीय सूचना के आधार पर जांच शुरू की गई. इस दौरान पुलिस ने आरोपी अमित सिंह गुर्जर पुत्र सोवरन सिंह गुर्जर निवासी बड़ा मानपुर को गिरफ्तार किया. पुलिस ने उससे मोबाइल फोन भी बरामद किया.
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दूसरे के मोबाइल से किया कॉल: एसएचओ शर्मा ने कहा कि रंगदारी मांगने की यह घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी. आरोपी ने कॉल करने के लिए दूसरे व्यक्ति के मोबाइल का इस्तेमाल किया था. इस कारण जांच में तकनीकी स्तर पर काफी मेहनत करनी पड़ी. फिलहाल आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने किसी परिचित व्यक्ति के पैसों के लेनदेन के विवाद को लेकर सर्राफा व्यापारी को धमकी दी थी. पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है. गिरफ्तारी के बाद पुलिस आरोपी को उस जगह ले गई, जहां से धमकी भरा फोन किया था. घटना की तस्दीक कराने पुलिस आरोपी को बाजार क्षेत्र में पैदल ले गई.
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