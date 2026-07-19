अलीगढ़ में तीन दोस्तों को दोस्त ने ही किया किडनैप; पुलिस ने छुड़ाया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार
आरोपी पर हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, धमकी और अन्य मामलों सहित कई मुकदमे दर्ज हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 1:12 PM IST
अलीगढ़: गौंडा थाना क्षेत्र में दोस्तों को किडनैप करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां स्विमिंग पूल पर बुलाकर तीन छात्रों को कथित तौर पर पिस्टल के बल पर बंधक बना लिया गया और उनके परिजनों से फिरौती मांगी गई. फिलहाल, पुलिस ने मुख्य आरोपी को राहुल को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, अरना निवासी हनी शर्मा ने तहरीर देकर बताया कि 17 जुलाई की रात करीब 8 बजे वह अपने साथी रवि और ललित के साथ अपने दोस्त राहुल के बुलावे पर बोल्ला मजूपुर स्थित एक स्विमिंग पूल पर गया था. आरोप है कि वहां पहुंचते ही राहुल, उसके भाई कामिल और उनके साथी कान्हा ने पिस्टल दिखाकर तीनों को बंधक बना लिया.
आरोपियों ने उनके मोबाइल फोन छीन लिए और उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद परिजनों से रुपए मंगवाने का दबाव बनाया गया. पीड़ितों के अनुसार, संयोगवश ललित के पास एक मोबाइल फोन बच गया था. उसी फोन से उसने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और तीनों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.
थाना गोण्डा - दिनांक 18.07.26 की रात्रि स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि बोल्ला मजूपुर पर एक स्वीमिंग पूल जिसका संचालन राहुल व उसके अन्य साथी करते हैं, वहां पर राहुल ने अवैध पिस्टल दिखाकर तीन विद्यार्थियों को बंधक बना लिया है । इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँची तीनों… pic.twitter.com/xhVlQNMhzg— ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) July 19, 2026
हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले आरोपी मौके से फरार हो गए थे. घटना के संबंध में थाना गौंडा में मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी राहुल पुत्र केसरी निवासी ग्राम बोल्ला, थाना गौंडा को गिरफ्तार कर लिया. उसके कब्जे से एक अवैध 0.32 बोर पिस्टल, एक जिंदा कारतूस तथा तीन मोबाइल फोन, जिनमें एक आईफोन और दो रेडमी फोन शामिल हैं, बरामद किए गए.
क्षेत्राधिकारी इगलास कमलेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी राहुल का आपराधिक इतिहास भी रहा है. उसके खिलाफ पहले से हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट, धमकी और अन्य मामलों सहित कई मुकदमे दर्ज हैं.
मुख्य आरोपी राहुल को अवैध हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है. अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि राहुल के भाई द्वारा पुलिस पर लगाए गए आरोप निराधार हैं और इस संबंध में अलग से रिपोर्ट भेजी जाएगी.
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