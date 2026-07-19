ETV Bharat / state

अलीगढ़ में तीन दोस्तों को दोस्त ने ही किया किडनैप; पुलिस ने छुड़ाया, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

अलीगढ़ में तीन दोस्तों को दोस्त ने ही किया किडनैप. ( Photo Credit: ETV Bharat )