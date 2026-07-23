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विनीत तिवारी हत्याकांड: आरोपी प्रशांत तिवारी उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार

मुख्य आरोपी में से एक प्रशांत तिवारी को उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया गया है और ट्रांजिट रिमांड पर पलामू लाया गया है. प्रशांत तिवारी ने पलामू पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जा रही है. प्रशांत तिवारी से पूछताछ के दौरान इस बात की पुष्टि हुई है की जमीन के कारोबार में विनीत तिवारी हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. विनीत तिवारी की गला दबाकर हत्या की गई थी और बाद में शव को घसीटा गया था. पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. -कपिल चौधरी, एसपी, पलामू .

दिलीप तिवारी प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल नामजद आरोपी हैं जबकि तीन अन्य आरोपीयों का नाम मुकदमे के अनुसंधान में जुड़ा है. इस घटना के सात दिन के बाद पुलिस ने दिलीप तिवारी उर्फ मिंटू तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. गिरफ्तार प्रशांत तिवारी ने पलामू पुलिस को कई बड़ी जानकारी दी है.

दरअसल, पलामू के मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र से 25 अप्रैल को विनीत तिवारी का अपहरण हुआ था और 26 अप्रैल को सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके से शव बरामद हुआ. अपहरण सह हत्याकांड में कुख्यात गैंगस्टर प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल, प्रदीप तिवारी के भाई दिलीप तिवारी, प्रशांत तिवारी, राकेश तिवारी और रौशन तिवारी का नाम जुड़ा था.

पलामूः जिला के चर्चित विनीत तिवारी अपहरण हत्याकांड के मुख्य आरोपी में से एक प्रशांत तिवारी को पलामू पुलिस ने उत्तर प्रदेश के झांसी से गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तार प्रशांत तिवारी ने विनीत तिवारी हत्याकांड से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण जानकारी पलामू पुलिस को दी है. प्रशांत तिवारी ने पलामू पुलिस को बताया है कि प्रदीप तिवारी उर्फ महाकाल और उसके भाई दिलीप तिवारी जमीन का कारोबार करते हैं जबकि विनीत तिवारी भी जमीन का कारोबार करता था.

जमीन के कारोबार के वर्चस्व में विनीत तिवारी की हत्या हुई है. विनीत तिवारी की गला दबाकर हत्या की गई थी. बाद में शव को घसीटा गया था. प्रशांत तिवारी ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी है इसके बाद पुलिस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई भी कर रही है.

पहले जंगल में छुपा, फिर यूपी के झांसी में बनाया था ठिकाना

आरोपी प्रशांत तिवारी से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई जानकारी मिली. पूरे घटना को अंजाम शराब के नशे में दिया गया था. प्रशांत ने पुलिस को बताया कि घटना के बाद वह सुबह घर में पहुंचा था और बाद में उसे पछतावा भी हुआ. पुलिस से बचने के लिए वह गांव के ही जंगल में दो दिनों तक छुपा रहा था.

इसके बाद में वह अपने रिश्तेदार और करीबियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के झांसी में छिप गया था. उत्तर प्रदेश के झांसी में 3000 महीने की वह किराए के मकान में रह रहा था उसके पास बेहद का कम पैसे बचे हुए थे. पैसे बचाने के लिए वह मात्र एक वक्त खाना खाता था.

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