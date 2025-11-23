ETV Bharat / state

PM मोदी, CM नीतीश और मैथिली ठाकुर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला गुजरात से गिरफ्तार

पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और मैथिली ठाकुर ( ETV Bharat )