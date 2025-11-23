ETV Bharat / state

PM मोदी, CM नीतीश और मैथिली ठाकुर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला गुजरात से गिरफ्तार

पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और मैथिली ठाकुर को लेकर आपत्तिनजक पोस्ट करने वाला पंकज कुमार गुजरात से गिरफ्तार हो गया है.

पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और मैथिली ठाकुर
पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और मैथिली ठाकुर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 23, 2025 at 1:37 PM IST

दरभंगा: बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद नेताओं को लेकर कई पोस्ट सोशल मीडिया पर देखने को मिला. हाल में बीते दिनों पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और लोकगायिका सह अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर को लेकर आपत्तिनजक पोस्ट किया गया था. इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

इंस्टाग्राम से किया था पोस्ट: गुजरात पुलिस ने जामनगर से पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है. इसकी पुष्टि दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने की है. दरभंगा पुलिस के अनुसार बहेड़ी थाना के उजैना गांव का रहने वाला पंकज कुमार ने अपने इंस्टाग्राम 'पंकज यादव ऑफिसियल' आईडी से शुक्रवार को पीएम मोदी, सीएम नीतीश कुमार और मैथिली ठाकुर को लेकर आपत्तिनजक तस्वीर और रील शेयर किया गया.

गुजरात में मिला लोकेशन: इस तरह के पोस्ट सामने आते ही दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने साइबर थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. इसके बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गयी. इंस्टाग्राम आईडी का लोकेशन ट्रेस किया गया तो वह गुजरात में बताया.

दरभंगा साइबर थाना
दरभंगा साइबर थाना (ETV Bharat)

आरोपी गुजरात से गिरफ्तार: इसके बाद दरभंगा पुलिस ने गुजरात पुलिस को इसकी जानकारी दी. गुजरात की जामनगर पुलिस ने पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी की जानकारी मिलने के बाद दरभंगा पुलिस गुजरात के लिए रवाना हो गयी है. आरोपी को बिहार लाया जा रहा है. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. गिरफ्तारी की पुष्टि साइबर डीएसपी विपिन बिहारी ने की है।

"सोशल मिडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में गुजरात पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया है. पुलिस की टीम आरोपी पंकज यादव को लाने के लिए भेजी गई है. दरभंगा लाने के बाद उससे पूछताछ की जाएगी." -विपिन बिहारी, साइबर डीएसपी, दरभंगा

कौन है पंकज कुमार: जानकारी के अनुसार पंकज कुमार गुजरात की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है. स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले पिता के निधन पर वह गांव आया था. इसके बाद फिर से गुजरात चला गया. वहीं से उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिनजक पोस्ट की थी.

PM MODI
CM NITISH KUMAR
MAITHILI THAKUR
मैथिली ठाकुर
DARBHANGA POLICE

