उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामलाः बिहार से बंगाल का सरकारी क्लर्क गिरफ्तार
रांची पुलिस ने उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है.
Published : May 7, 2026 at 12:16 PM IST
रांची: झारखंड उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में रांची पुलिस ने बिहार में छापेमारी कर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला है और वह बंगाल में काम करता था.
पेपर लीक में अमृत राज का भी आया था नाम
उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले की जांच कर रही रांची पुलिस की विशेष टीम ने बिहार के सहरसा में छापेमारी कर अमृत राज उर्फ बुलबुल को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अमित राज सिलीगुड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि में क्लर्क के तौर पर काम करता था. पूर्व में पकड़े गए आरोपियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में अमृत का नाम सामने आया था.
रांची पुलिस की विशेष टीम अमृत को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर नजर रखी हुई थी. इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि अमृत सहरसा स्थित अपने घर आया हुआ है. जिसके बाद अमृत को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार करने के बाद अमृत को रांची लाया गया और उसे जेल भेज दिया गया है. जल्द ही रांची पुलिस अमृत को रिमांड पर लेगी ताकि उससे पूछताछ की जा सके. मामले को लेकर रांची के हेडक्वार्टर डीएसपी वन अमर पांडेय ने बताया कि पेपर लीक मामले में अमृत की भूमिका सामने आई थी जिसके बाद उसे सहरसा से गिरफ्तार किया गया है.
अब तक 166 लोगों को भेज चुकी है जेल
रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रडगांव स्थित अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज में 11 अप्रैल को पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी. पुलिस ने सॉल्वर गैंग के आधा दर्जन समेत 159 अभ्यार्थियों को गिरफ्तार किया था. छापेमारी के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि आरोपियों ने उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र का उत्तर अभ्यार्थियों को रटवाया जा रहा था. अभ्यार्थियों से यह कहा गया था कि जिन प्रश्न पत्र का उतर रटवाया जा रहा है, 12 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में यही प्रश्न आएगा. इस एवज में अभ्यार्थियों से तीन-तीन लाख रुपए भी लिए गए थे.
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