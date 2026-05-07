ETV Bharat / state

उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामलाः बिहार से बंगाल का सरकारी क्लर्क गिरफ्तार

रांची पुलिस ने उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को बिहार से गिरफ्तार किया गया है.

accused-arrested-from-bihar-in-jssc-excise-constable-paper-leak-case
फाइल फोटो (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 7, 2026 at 12:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र लीक मामले में रांची पुलिस ने बिहार में छापेमारी कर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी बिहार के सहरसा जिले का रहने वाला है और वह बंगाल में काम करता था.

पेपर लीक में अमृत राज का भी आया था नाम

उत्पाद सिपाही पेपर लीक मामले की जांच कर रही रांची पुलिस की विशेष टीम ने बिहार के सहरसा में छापेमारी कर अमृत राज उर्फ बुलबुल को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार अमित राज सिलीगुड़ी में कर्मचारी भविष्य निधि में क्लर्क के तौर पर काम करता था. पूर्व में पकड़े गए आरोपियों के द्वारा प्रश्न पत्र लीक करने के मामले में अमृत का नाम सामने आया था.

रांची पुलिस की विशेष टीम अमृत को गिरफ्तार करने के लिए उसके ठिकाने पर नजर रखी हुई थी. इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि अमृत सहरसा स्थित अपने घर आया हुआ है. जिसके बाद अमृत को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तार करने के बाद अमृत को रांची लाया गया और उसे जेल भेज दिया गया है. जल्द ही रांची पुलिस अमृत को रिमांड पर लेगी ताकि उससे पूछताछ की जा सके. मामले को लेकर रांची के हेडक्वार्टर डीएसपी वन अमर पांडेय ने बताया कि पेपर लीक मामले में अमृत की भूमिका सामने आई थी जिसके बाद उसे सहरसा से गिरफ्तार किया गया है.

अब तक 166 लोगों को भेज चुकी है जेल

रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के रडगांव स्थित अर्धनिर्मित नर्सिंग कॉलेज में 11 अप्रैल को पुलिस की टीम ने छापेमारी की थी. पुलिस ने सॉल्वर गैंग के आधा दर्जन समेत 159 अभ्यार्थियों को गिरफ्तार किया था. छापेमारी के दौरान पुलिस को यह जानकारी मिली कि आरोपियों ने उत्पाद सिपाही प्रश्न पत्र का उत्तर अभ्यार्थियों को रटवाया जा रहा था. अभ्यार्थियों से यह कहा गया था कि जिन प्रश्न पत्र का उतर रटवाया जा रहा है, 12 अप्रैल को होने वाली परीक्षा में यही प्रश्न आएगा. इस एवज में अभ्यार्थियों से तीन-तीन लाख रुपए भी लिए गए थे.

ये भी पढ़ें: व्हाट्सएप पर भेजे गए थे एजेंसी से चोरी किए प्रश्न पत्र, प्रत्येक अभ्यर्थियों से एडवांस में लिए गए 3-3 लाख रुपए

उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड का खुलासा, 166 आरोपी कोर्ट में पेश, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल

उत्पाद सिपाही परीक्षा के पेपर लीक की सूचना पर 150 से ज्यादा युवक हिरासत में, जांच जारी

TAGGED:

JSSC PAPER LEAK
उत्पाद सिपाही पेपर लीक
JSSC उत्पाद सिपाही पेपर लीक
EXCISE CONSTABLE PAPER LEAK
JSSC EXCISE CONSTABLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.