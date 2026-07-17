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हल्द्वानी में महिला से अभद्रता और गाली-गलौज करने वाला आरोपी गिरफ्तार

महिला से अभद्रता, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा.

POLICE ARRESTED THE ACCUSED
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 8:36 AM IST

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हल्द्वानी: हल्द्वानी के टीपी नगर स्थित नीलांचल कॉलोनी में एक महिला से अभद्रता, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी का धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बाद एसएसपी नैनीताल के निर्देश पर गठित पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

हल्द्वानी के टीपी नगर क्षेत्र की नीलांचल कॉलोनी फेज-6, डहरिया में महिला के साथ अभद्रता और धमकी देने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सलीक अली को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक 14 जुलाई 2026 की दोपहर करीब डेढ़ बजे एक डिलीवरी बॉय पीड़िता के घर का पता पूछने पहुंचा था. आरोप है कि इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी सलीक अली ने बिना किसी कारण महिला के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और आपत्तिजनक इशारे किए. महिला द्वारा विरोध करने पर आरोपी लकड़ी लेकर मारने दौड़ा व जान से मारने और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी.

पीड़िता का आरोप है कि आरोपी पहले भी कई बार उसके और उसकी बेटी के साथ अभद्र व्यवहार और छेड़खानी जैसी हरकतें कर चुका है. घटना के बाद आरोपी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वह खुलेआम धमकी देता दिखाई दे रहा है. पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोतवाली हल्द्वानी में एफआईआर दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण और प्रभारी निरीक्षक विजय मेहता के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सलीक अली को गिरफ्तार कर लिया. नैनीताल पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था को चुनौती देने या समाज में भय का माहौल पैदा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें-हरिद्वार में महिला से छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा के युवकों की पिटाई, वीडियो बनाते रहे लोग

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