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फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी अरेस्ट, पुलिस ने पैर में मारी गोली

हरियाणा के फरीदाबाद में हनुमान मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है.

Accused arrested for theft at the ancient Hanuman Temple in Faridabad Sector 8
फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में चोरी करने वाला आरोपी अरेस्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 8, 2026 at 11:02 PM IST

3 Min Read
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फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर-8 स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में चांदी का मुकुट, कुण्डल और छत्र चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आज अपराध शाखा ऊंचा गांव की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया. इस दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, लेकिन कार्रवाई के दौरान उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे काबू कर लिया गया. घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने उसके कब्जे से मंदिर से चोरी किया गया चांदी का मुकुट, कुण्डल और छत्र भी बरामद कर लिया है.

चोरी के आरोपी को पकड़ा : गिरफ्तार आरोपी की पहचान अशोक निवासी गांव सिही, फरीदाबाद के रूप में हुई है. वह मूल रूप से पलवल जिले के गांव मिस्से का रहने वाला है. पुलिस उसे इलाज के बाद अदालत में पेश करेगी और आगे की पूछताछ करेगी. अपराध शाखा ऊंचा गांव के प्रभारी सुंदर सिंह ने बताया कि 8 जुलाई को सूचना मिली थी कि सेक्टर-8 स्थित हनुमान मंदिर से चोरी करने वाला आरोपी चोरी किए गए चांदी के आभूषण बेचने की फिराक में है. सूचना मिलते ही अपराध शाखा की टीम ने सेक्टर-3 स्थित गुड़गांव कैनाल के पास घेराबंदी कर दी.

पैर में मारी गोली : पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है लेकिन जैसे ही क्राइम ब्रांच की टीम चोर को पकड़ने गई उसने पुलिस टीम को देखा और मौके से भागने लगा. पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं रुका. कार्रवाई के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद वह गिर गया और पुलिस ने उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया. घायल होने के कारण उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

चोरी का सामान बरामद : पूछताछ के दौरान आरोपी के कब्जे से मंदिर से चोरी किया गया चांदी का मुकुट, चांदी के कुण्डल और चांदी का छत्र बरामद कर लिया गया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने यह चोरी अकेले की थी या उसके साथ कोई और भी शामिल था. साथ ही उसके आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है. गौरतलब है कि 7 जुलाई की रात सेक्टर-8 स्थित हनुमान मंदिर से हनुमान जी की प्रतिमा पर लगा चांदी का मुकुट, कुण्डल और छत्र चोरी हो गया था. पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी. अगले दिन सुबह मंदिर खुलने पर पुजारियों को चोरी का पता चला और मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी.

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