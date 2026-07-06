ETV Bharat / state

लखनऊ में 5 साल के बच्चे की पीट-पीटकर की गई थी हत्या, बेरहमी से फट गया था लीवर, आरोपी गिरफ्तार

बच्चे की हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: राजधानी के मड़ियांव थाना इलाके में पांच वर्षीय मासूम अहम की हत्या के आरोपी प्रशांत सिंह उर्फ गौरव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने सोमवार को मड़ियांव पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल करछी/पलटा भी बरामद कर लिया है. एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा के मुताबिक, 5 जुलाई को मृतक बच्चे के पिता दिनेश कुमार, निवासी कटरा दीवानखेड़ा, थाना बीघापुर (उन्नाव) ने मड़ियांव थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके बेटे अहम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. इस शिकायत के आधार पर मड़ियांव थाने में प्रशांत उर्फ गौरव सिंह और बच्चे की मां पूनम देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. पुलिस को सूचना मिली कि हत्या का आरोपी प्रशांत मड़ियांव पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास मौजूद है. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम प्रशांत सिंह उर्फ गौरव सिंह (26) वर्ष निवासी ग्राम सरैया पहाड़पुर, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया. उसे जेल भेज दिया गया है. इंस्पेक्टर शिवानंद ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने मासूम को लात-घूंसों और करछी/पलटा से बेरहमी से पीटा था. इससे बच्चे की मौत हो गई. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया करछी/पलटा भी बरामद किया गया है.