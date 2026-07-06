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लखनऊ में 5 साल के बच्चे की पीट-पीटकर की गई थी हत्या, बेरहमी से फट गया था लीवर, आरोपी गिरफ्तार

प्रेम संबंध में रोड़ा बनने पर आरोपी ने कर दी थी हत्या, ऐसे हुआ खुलासा.

बच्चे की हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में.
बच्चे की हत्या का आरोपी पुलिस की गिरफ्त में. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 7:54 PM IST

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लखनऊ: राजधानी के मड़ियांव थाना इलाके में पांच वर्षीय मासूम अहम की हत्या के आरोपी प्रशांत सिंह उर्फ गौरव सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद आरोपी फरार होने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने सोमवार को मड़ियांव पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल करछी/पलटा भी बरामद कर लिया है.

एसीपी अलीगंज शशि प्रकाश मिश्रा के मुताबिक, 5 जुलाई को मृतक बच्चे के पिता दिनेश कुमार, निवासी कटरा दीवानखेड़ा, थाना बीघापुर (उन्नाव) ने मड़ियांव थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसके बेटे अहम की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है. इस शिकायत के आधार पर मड़ियांव थाने में प्रशांत उर्फ गौरव सिंह और बच्चे की मां पूनम देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. पुलिस को सूचना मिली कि हत्या का आरोपी प्रशांत मड़ियांव पुल के नीचे रेलवे लाइन के पास मौजूद है. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में उसने अपना नाम प्रशांत सिंह उर्फ गौरव सिंह (26) वर्ष निवासी ग्राम सरैया पहाड़पुर, थाना गोसाईगंज, जनपद अयोध्या बताया. उसे जेल भेज दिया गया है.

इंस्पेक्टर शिवानंद ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसने मासूम को लात-घूंसों और करछी/पलटा से बेरहमी से पीटा था. इससे बच्चे की मौत हो गई. आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया करछी/पलटा भी बरामद किया गया है.

बता दें कि दो दिन पहले 5 वर्षीय अहम का शव बाथरूम में मिला था. प्रशांत ने ही पूनम को फोन करके जानकारी दी थी कि उसके बेटे का शव बाथरूम में पड़ा है. जिसके बाद पूनम बच्चे का शव लेकर लोहिया अस्पताल गई. जहां बेटे के शव को छोड़कर वापस अपनी बहन के घर चली गई. जब बहन लोहिया अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे की मृत्यु हो गई है, क्योंकि, बच्चे के शरीर पर गंभीर चोटे थीं. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात निकल के सामने आई है कि बच्चों का लिवर फट गया और शॉक व अधिक खून बह जाने की वजह से उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद अहम के पिता दिनेश कुमार ने पुलिस से शिकायत की थी. जिसमें उन्होंने बताया कि पत्नी पूनम बेटे अहम को 2 महीने पहले अपने साथ लेकर लखनऊ आई थी. पत्नी ने मुझे 3 तारीख को शाम को 6:30 बजे बताया कि अहम की मृत्यु हो गई है. तब मैं लखनऊ आया. जहां अपने बच्चे का पोस्टमार्टम के बाद उसका शरीर देखा. शरीर पर काफी चोट थी. पत्नी के साथ उसका प्रेमी प्रशांत सिंह भी रहता था. दिनेश कुमार ने आरोप लगाया कि बेटे की पत्नी पूनम और उसके प्रेमी प्रशांत ने पीट-पीटकर हत्या कर दी है.

पुलिस की अब तक की पड़ताल में यह बात निकल के सामने आई है कि एक सप्ताह पहले पूनम ने बच्चों की देखभाल के लिए प्रशांत को लखनऊ बुलाया था. एक सप्ताह से प्रशांत पूनम के साथ उसी के घर पर रह रहा था. इस दौरान प्रशांत और पूनम के बीच नजदीकियां बढ़ती जा रहीं थीं. अहम को रास्ते से हटाने के लिए प्रशांत ने उसकी पीट-पीट कर हत्या कर दी.

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