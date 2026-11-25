चीन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 9 साल से था फरार, कोर्ट ने किया था भगौड़ा घोषित
आरोपी की पहचान बागपत जिले के बड़ौत स्थित बिनौली रोड निवासी कुलदीप उर्फ कुलदीप कपूर के रूप में हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:57 PM IST
लखनऊ : चीन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर नेपाली महिला के साथ ठगी करने के आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी 9 साल से फरार चल रहा था. आरोपी की पहचान बागपत जिले के बड़ौत स्थित बिनौली रोड निवासी कुलदीप उर्फ कुलदीप कपूर के रूप में हुई है. आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा.
सीबीआई के मुताबिक, 7 जुलाई 2017 को रोशन फर्नांडो, कुलदीप कपूर और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप था कि इन लोगों ने नेपाल की एक महिला को चीन में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था. इसके लिए महिला से अलग-अलग किस्तों में करीब एक लाख रुपये लिए गए. इसके बाद उसे अन्य लोगों के साथ चीन भेज दिया गया. वहां उसे एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कराया जा रहा था.
मामले में 14 मार्च 2017 को चीनी पुलिस ने महिला को पकड़ लिया था. इसके बाद भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और महिला समेत अन्य लोगों को वापस लाने की व्यवस्था की. पीड़ित महिला नेपाली नागरिक थी, इसलिए 13 अप्रैल 2017 को उसे काठमांडू भेज दिया गया.
दिल्ली | केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आज उत्तर प्रदेश के बड़ौत में बिनौली रोड से कुलदीप उर्फ कुलदीप कपूर नाम के एक 'घोषित अपराधी' को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 2017 के मानव तस्करी के एक मामले के सिलसिले में हुई है जिसमें अवैध रूप से काम करने वाले लोगों को चीन भेजा गया था। CBI के अनुसार, आरोपी और उसके साथियों ने एक नेपाली महिला को चीन में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और उससे 1 लाख रुपये लिए। वहां वह एक फैक्ट्री में काम करती थी लेकिन बाद में चीनी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बाद में भारतीय दूतावास की मदद से उसे वापस भारत लाया गया। 2019 में दायर चार्जशीट वाले मामले में वह मुकदमे से बचता रहा जिसके चलते 19 जनवरी 2023 को दिल्ली की एक अदालत ने उसे 'घोषित अपराधी' करार दिया था। CBI की एक विशेष टीम ने उसे ढूंढ निकाला और अब उसे अदालत के सामने पेश किया जाएगा।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 25, 2026
2019 में दाखिल हुई थी चार्जशीट : सीबीआई ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 30 सितंबर 2019 को रोशन फर्नांडो और कुलदीप कपूर के खिलाफ दिल्ली की एसीजेएम, आरएडीसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी. आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी, 420, 468 और 471 के साथ इमिग्रेशन एक्ट की धारा 24 के तहत आरोप लगाए गए हैं. मामला अदालत में विचाराधीन है.
2023 में कोर्ट ने घोषित किया था भगोड़ा : सीबीआई के मुताबिक, आरोपी कुलदीप कपूर गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था. वह अदालत में भी पेश नहीं हो रहा था. 19 जनवरी 2023 को अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित कर दिया था. उसकी तलाश के लिए सीबीआई ने अपना खुफिया तंत्र सक्रिय किया और विशेष टीम लगाई.
लगातार तलाश के बाद सीबीआई की टीम ने आरोपी को बागपत के बड़ौत स्थित बिनौली रोड से गिरफ्तार कर लिया. करीब नौ साल पुराने इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी को अहम कार्रवाई माना जा रहा है.