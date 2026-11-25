ETV Bharat / state

चीन में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 9 साल से था फरार, कोर्ट ने किया था भगौड़ा घोषित

सीबीआई ने आरोपी को बागपत से किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : चीन में नौकरी दिलाने का झांसा देकर नेपाली महिला के साथ ठगी करने के आरोपी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी 9 साल से फरार चल रहा था. आरोपी की पहचान बागपत जिले के बड़ौत स्थित बिनौली रोड निवासी कुलदीप उर्फ कुलदीप कपूर के रूप में हुई है. आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा.

सीबीआई के मुताबिक, 7 जुलाई 2017 को रोशन फर्नांडो, कुलदीप कपूर और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप था कि इन लोगों ने नेपाल की एक महिला को चीन में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था. इसके लिए महिला से अलग-अलग किस्तों में करीब एक लाख रुपये लिए गए. इसके बाद उसे अन्य लोगों के साथ चीन भेज दिया गया. वहां उसे एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में काम कराया जा रहा था.

मामले में 14 मार्च 2017 को चीनी पुलिस ने महिला को पकड़ लिया था. इसके बाद भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और महिला समेत अन्य लोगों को वापस लाने की व्यवस्था की. पीड़ित महिला नेपाली नागरिक थी, इसलिए 13 अप्रैल 2017 को उसे काठमांडू भेज दिया गया.