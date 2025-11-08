गर्लफ्रेंड के महंगे शौक पूरे करने को बन गया चोर, देवास पुलिस ने आरोपी को ऐसे पकड़ा
कन्नौद थाना पुलिस ने टोल प्लाजा से 3 लाख 61 हजार रुपये की चोरी करने के आरोपी CCTV कंट्रोल रूम इंचार्ज को किया गिरफ्तार.
देवास: कन्नौद थाना पुलिस ने शातिर तरीके से हाईटेक CCTV को हैक कर टोल प्लाजा से 3 लाख 61 हजार रुपए की चोरी के मामले का खुलासा किया है. मामले में पुलिस ने टोल पर काम करने वाले CCTV कंट्रोल रूम इंचार्ज को गिरफ्तार किया है. अपनी गर्लफ्रेंड के महंगे शौक को पूरे करने के लिए शातिर तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया.
देवास के टोल प्लाज़ा बरवईखेडा का मामला
दरअसल जिले के थाना कन्नौद में फरियादी देवेंद्र राव, कैशियर टोल प्लाज़ा बरवईखेडा ने कन्नौद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कैशियर रूम के ड्रॉअर में रखे 3 लाख 61 हजार रुपये किसी ने ताला तोड़कर चोरी कर लिए हैं. घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए पुलिस ने यह पाया गया कि चोरी विद्युत आपूर्ति बंद होने के दौरान की गई थी. टोल प्लाजा के लगभग 50 कर्मचारियों से पूछताछ की गई तथा विभिन्न एंगल से लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया.
फुटेज में यह स्पष्ट हुआ कि घटना के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति ने परिसर में प्रवेश नहीं किया. CCTV फुटेज और संदेह के आधार पर टोल प्लाज़ा के मुख्य सीसीटीवी इंचार्ज राकेश पर शंका गहराई. तकनीकी एवं मनोवैज्ञानिक रूप से की गई गहन पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया.
गर्लफ्रेंड को महंगी शॉपिंग कराने से आरोपी पर हो गया था काफी कर्ज
गिरफ्तार आरोपी ने बताया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को क्रेडिट कार्ड से महंगी शॉपिंग कराता था, जिससे उस पर काफी कर्ज हो गया. आर्थिक तंगी के चलते उसने योजना बनाकर बिजली गुल होने के समय नकदी चोरी कर टोल परिसर के बाहर पत्थरों के बीच छिपा दिया. आरोपी के बताए अनुसार पुलिस टीम ने साक्षियों की मौजूदगी में संपूर्ण राशि बरामद कर ली है एवं आरोपी राकेश को गिरफ्तार कर लिया है. मामले में लगाई गई धारा अनुसार कार्रवाई की जा रही है.