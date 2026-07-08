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MP से पिस्टल लाकर कानपुर में सप्लाई करने वाला गिरफ्तार; आरोपी पर पहले भी गैंगस्टर की कार्रवाई

MP से पिस्टल लाकर कानपुर में सप्लाई करने वाला गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: महाराजपुर थाना पुलिस टीम को यह सूचना मिली थी, कि फतेहपुर का रहने वाला एक व्यक्ति कानपुर आकर अवैध पिस्टलें बेचता है. सटीक जानकारी के बाद जब पुलिस ने कानपुर-फतेहपुर बार्डर पर नाकाबंदी कर चेकिंग की. आरोपी मो. अजीम खान को तीन अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है.

आरोपी ने पुलिसकर्मियों को बताया कि वह मध्य प्रदेश के खंडवा से अवैध पिस्टलें मंगवाता था. जिन्हें कानपुर व आसपास अन्य शहरों में बेच देता था. इस पूरे मामले पर डीसीपी पूर्वी ने मीडिया ब्रीफिंग की है.

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि आरोपी मो. अजीम चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका है. उस पर गैंग्स्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी हो चुकी है. फतेहपुर जेल में रहने के दौरान उसकी मुलाकात खंडवा मध्य प्रदेश निवासी प्रशांत से हुई थी.

वह अवैध पिस्टल्स का सप्लायर है. मो. अजीम प्रशांत से 30 हजार रुपए में पिस्टल खरीदता था और उसे 40 से 50 हजार रुपए में बेच देता था. मो. अजीम के खिलाफ अब तक जहां-जहां भी मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस उनकी जानकारी कर रही है.