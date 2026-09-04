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बहराइच में महिला का मंगलसूत्र छीनकर भागा आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार

मंगलसूत्र छीनकर फरार आरोपी गिरफ्तार ( Photo Credit; ETV Bharat )

बहराइच: जनपद में ई रिक्शा पर बैठी महिला से मंगलसूत्र लूट कर फरार 25 हजार के इनामी बदमाश की नानपारा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, पुलिसकर्मियों ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. वहीं, बुलंदशहर के थल इनायत चौराहे पर देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस की एक शातिर चेन स्नैचर से मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस को आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और यामाहा बाइक बरामद हुई है. एसपी बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के अनुसार, नवाबगंज के साईं गांव निवासी 45 वर्षीय गायत्री देवी मंगलवार को मटेरा के जंगलीनाथ मंदिर आईं थीं. दर्शन कर वह ई रिक्शा से अपने ससुराल सुवागाढ़ा लखीमपुर खीरी जाने के लिए नानपारा जा रही थी. तभी दुर्गा पुरवा के पास कुछ बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया. मामला सामने आने के बाद एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने घटना को गंभीरता लिया और पुलिस की चार टीमें गठित की. एसपी बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव (video Credit; ETV Bharat)