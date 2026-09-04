बहराइच में महिला का मंगलसूत्र छीनकर भागा आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार
25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में दबोचा गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 2:36 PM IST
बहराइच: जनपद में ई रिक्शा पर बैठी महिला से मंगलसूत्र लूट कर फरार 25 हजार के इनामी बदमाश की नानपारा इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हो गई. इस दौरान पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, पुलिसकर्मियों ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया. वहीं, बुलंदशहर के थल इनायत चौराहे पर देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस की एक शातिर चेन स्नैचर से मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया. पुलिस को आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और यामाहा बाइक बरामद हुई है.
एसपी बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के अनुसार, नवाबगंज के साईं गांव निवासी 45 वर्षीय गायत्री देवी मंगलवार को मटेरा के जंगलीनाथ मंदिर आईं थीं. दर्शन कर वह ई रिक्शा से अपने ससुराल सुवागाढ़ा लखीमपुर खीरी जाने के लिए नानपारा जा रही थी. तभी दुर्गा पुरवा के पास कुछ बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया. मामला सामने आने के बाद एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव ने घटना को गंभीरता लिया और पुलिस की चार टीमें गठित की.
पुलिस जांच में दो बदमाश प्रकाश में आए, जिसमें से एक व्यक्ति रकीब को कल पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा मौके का फायदा उठा कि फरार होने में कामयाब रहा, जिसका नाम असलम था. नानपारा पुलिस, मटेरा पुलिस और स्वाट की टीम लगातार उसको तलाश कर रही थी.
इस दौरान शुक्रवार को मुखबिर के जरिए सुचना मिली के निबिया क्षेत्र से एक बदमाश नेपाल भागने के फिराक में है. इस पर तत्काल पुलिस ने नाकेबंदी की और एक तरफ से स्वाट की टीम दूसरी ओर से एसओ नानपारा की टीम लगी, तभी करीब देर रात एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखा, जब पुलिस ने उसे टॉर्च की रोशनी दिखा कर रोकने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया, पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ में फायर किया, जिसमें से एक गोली बदमाश को लगी और वह गिर गया.
पुलिस ने तत्काल उसे गिरफ्तार कर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है. गिरफ्तार वैक्ति की पहचान असलम के रूप में हुई है, पुलिस आरोपी के पास से एक तमंचा, दो मोबाइल बरामद किया है. फिलहाल पुलिस आरोपी को खिलाफ अग्रिम कार्रवाई कर रही है.
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