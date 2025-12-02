ETV Bharat / state

अरशद हत्याकांड का खुलासा, दोस्त ही निकला कातिल

रांची में युवक की गोली मारकर हत्या का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है.

Accused arrested for shooting dead youth in Ranchi
रांची पुलिस के शिकंजे में हत्या का आरोपी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 2, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
रांचीः जिला पुलिस ने 12 घंटे के भीतर अरशद अंसारी हत्याकांड में शामिल अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है. मंगलवार की देर रात रांची के धुर्वा में अरशद अंसारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वारदात की गुत्थी को सुलझाते हुए रांची पुलिस ने हत्या में शामिल आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस कांड में प्रयोग किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया.

दोस्त ने कर दी थी हत्या

रांची के धुर्वा थाना क्षेत्र में अरशद अंसारी की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. जांच में यह बात सामने आई है कि मामूली विवाद और गाली-गलौज के बाद अरशद के दोस्त तौसीफ अंसारी ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया था. पुलिस ने आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है.

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया की अरशद अंसारी हत्याकांड का रांची पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया है. सिटी एसपी ने बताया कि आग तापने के दौरान ही अरसद और तौसीफ के बीच सोमवार की रात विवाद हो गया, विवाद बढ़ने पर तौसीफ ने पिस्तौल से गोली चलाकर अरशद अंसारी की हत्या कर दी थी.

हत्या के बाद आरोपी ने हथियार को छिपाने की कोशिश की और उसे धुर्वा डैम के पास फेंक दिया, जिसे बाद में पुलिस ने बरामद कर लिया. जांच में यह भी सामने आया है कि अरशद अंसारी का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है. वहीं मामले को लेकर सिटी एसपी ने बताया कि तौसीफ अंसारी द्वारा हत्या को अंजाम देने की पुष्टि हो चुकी है और घटना में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है. फिलहाल प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गाली-गलौज और आपसी विवाद में ही हत्या हुई है.

12 घंटे में हुई गिरफ्तारी

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया की अरशद की हत्या के बाद डीएसपी हटिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर अपराधी को गिरफ्तार करने का टास्क दिया गया. अरशद के भाई ने उन तमाम लोगों के नाम बता दिए थे जो लोग अरशद के साथ आग ताप रहे थे. इसी बीच तौसीफ का नाम संदिग्ध के तौर पर सामने भी आ गया था. पुलिस ने घेराबंदी कर तौसीफ को गिरफ्तार कर लिया. तौसीफ के पास से अवैध हथियार कहां से आया इसकी जांच की जा रही है.

