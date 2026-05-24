ग्रेटर कैलाश में एक करोड़ रुपये की चोरी का खुलासा, 48 घंटे में दबोचा गया शातिर
ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन के स्पेशल स्टाफ कि टीम ने ने 48 घंटों के भीतर एक बड़ी चोरी का मामला सुलझाया है.
Published : May 24, 2026 at 4:22 PM IST
नई दिल्ली: दक्षिण जिला और ग्रेटर कैलाश पुलिस स्टेशन के स्पेशल स्टाफ कि टीम ने ने 48 घंटों के भीतर एक बड़ी चोरी का मामला सुलझाया है. दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में करीब एक करोड़ रुपये की चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर आरोपी को दिल्ली पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. आरोपी घरों में माली का काम करता था और इसी दौरान बंद मकानों की रेकी कर बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सोना, हीरा और चांदी के आभूषणों के साथ 3.57 लाख रुपये नकद बरामद किए हैं.
गिरफ्तार आरोपी की पहचान 28 वर्षीय सांवरा गुर्जर उर्फ सुनील के रूप में हुई है, जो राजस्थान के टोंक जिले का रहने वाला है. बरामद सामान की कुल कीमत लगभग एक करोड़ रुपये बताई जा रही है. दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अनंत कुमार मित्तल ने बताया कि 20 मई 2026 को ग्रेटर कैलाश थाना क्षेत्र के पम्पोश एन्क्लेव में बड़ी चोरी की शिकायत मिली थी. शिकायतकर्ता के अनुसार, दिनभर घर बंद था और रात को लौटने पर घर के ताले टूटे हुए पाए गए। घर से लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य के सोने, हीरे और चांदी के आभूषणों के साथ-साथ 6.5 लाख रुपये नकद चोरी हो गए थे।
ऐसे आया पकड़ में
टीम ने तकनीकी निगरानी, स्थानीय खुफिया सूचना और सीसीटीवी फुटेज के जरिए जांच को आगे बढ़ाया. पुलिस ने 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और आरोपी की गतिविधियों को करीब 10 किलोमीटर तक ट्रैक किया. विशेष सूचना के आधार पर 22 मई को पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात कबूल कर ली. उसकी निशानदेही पर चोरी किए गए गहनों और नकदी का बड़ा हिस्सा बरामद किया गया.
दिन में करता था रेकी, रात को देता था अंजाम
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दिन के समय पॉश कॉलोनियों में घूमकर बंद घरों की पहचान करता था और रात में वारदात को अंजाम देता था. चोरी के बाद वह लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता था और स्थानीय संपर्कों के जरिए चोरी के जेवर ठिकाने लगाने की कोशिश करता था. फिलहाल वह मदनपुर खादर इलाके में रह रहा था. पुलिस को आरोपी के खिलाफ न्यू फ्रेंड्रस कॉलोनी थाने में भी एक मामला दर्ज मिला है. फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह अब तक कितनी चोरी की वारदातों में शामिल रहा.