लखनऊ में दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार; विवाहिता ने पति और ससुरालवालों पर किया केस

लखनऊ: शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में रहने वाले युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. वहीं, दूसरी घटना में सआदतगंज थाना क्षेत्र की विवाहिता ने पति पर धर्म छिपाकर शादी करने, धर्म परिवर्तन के दबाव और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है.

पहले जानें दुष्कर्म आरोपी केस क्या है: थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि पारा क्षेत्र की युवती ने सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के युवक पर केस दर्ज कराया है. 25 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि अनौरा गांव निवासी आदित्य उर्फ संतोष कुमार यादव से करीब 3 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए जान-पहचान हुई थी. इसके बाद वह दोनों बातचीत करने लगे.

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप: आदित्य ने युवती से शादी करने का वादा भी किया. 11 नवंबर 2025 को आदित्य उसे लखनऊ के भिटौली स्थित होटल, 12 नवंबर को बुद्धेश्वर स्थित होटल में ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. जब युवती ने विरोध किया तो आदित्य ने युवती के साथ मंदिर में जाकर 13 नवंबर को शादी करने का नाटक किया. 14 नवंबर से आदित्य ने युवती का फोन उठाना बंद कर दिया.

घर पहुंचने पर हुआ खुलासा: इससे परेशान होकर जब युवती आदित्य के घर पहुंची तो पता चला कि आदित्य की शादी दिसंबर महीने में किसी दूसरी लड़की के साथ तय हो चुकी है. अपने साथ हुई धोखाधड़ी से आहत होकर युवती ने मामले की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने युवती की तहरीर पर 15 नवंबर को सरोजनी नगर थाने में दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया.

आरोपी को भेजा गया जेल: थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि पुलिस आरोपी आदित्य की तलाश कर ही रही थी, कि मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक भागने की फिराक में है. तब पुलिस ने उस युवक को नादरगंज तिराहे एयरपोर्ट बाउंड्री वॉल के पास से गिरफ्तार कर लिया. गुरूवार को उसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया.

अब जानें पति पर पत्नी ने क्या-क्या आरोप लगाए: इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि सआदतगंज थाना क्षेत्र की विवाहिता ने कानपुर निवासी अपने पति रंजीत कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है. पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है.