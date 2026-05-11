ETV Bharat / state

शादी का झांसा देकर नाबालिग से बनाए शारीरिक संबंध, प्रेग्नेंट होने पर कराया अबॉर्शन, सिरसा में आरोपी अरेस्ट

सिरसा : महिला विरुद्ध अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिले की महिला थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के गंभीर मामले में एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.

शादी का झांसा देकर बनाए संबंध : गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ पांडू पुत्र गुरदेव सिंह निवासी गांव अमृतसर खुर्द तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा के रूप में हुई है. इस संबंध में जानकारी देते हुए महिला थाना में तैनात महिला उप निरीक्षक कोमल सिंह ने बताया कि पीड़िता अपने परिजनों के साथ महिला थाना पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई. महिला अधिवक्ता और महिला पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पीड़िता के बयान दर्ज किए गए. पीड़िता ने बताया कि आरोपी गुरप्रीत सिंह उसके पिता का परिचित था तथा उसका उनके घर आना-जाना था. आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर शादी का झांसा दिया और करीब ढाई वर्ष तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता ने बताया कि इस दौरान वो गर्भवती हो गई थी जिसके बाद आरोपी ने दवाई दिलाकर उसका गर्भपात करवा दिया. आरोपी लगातार उसे शादी का भरोसा देता रहा और किसी को भी घटना के बारे में न बताने के लिए कहता रहा.

दूसरी युवती से की शादी : बाद में 25 अप्रैल 2026 को आरोपी ने किसी अन्य लड़की से विवाह कर लिया. इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाने के बाद लीगल एडवाइजर एवं मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत महिला थाना सिरसा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जांच के दौरान महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App