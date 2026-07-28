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फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में पैर में लगी गोली

फिरोजाबाद : थाना नारखी क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है.

पुलिस उपाधीक्षक टूंडला अरुण चौरसिया ने बताया, 27 जुलाई को थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह खेत में पानी लगाने गया था, जबकि उसकी नाबालिग बेटी पास में खेल रही थी. इसी दौरान एक युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर थाना नारखी में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.