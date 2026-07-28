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फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, एनकाउंटर में पैर में लगी गोली

घायल आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

एनकाउंटर में पकड़ा गया आरोपी.
एनकाउंटर में पकड़ा गया आरोपी. (Photo Credit; Firozabad Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 28, 2026 at 11:15 PM IST

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फिरोजाबाद : थाना नारखी क्षेत्र में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने मंगलवार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद किया गया है.

पुलिस उपाधीक्षक टूंडला अरुण चौरसिया ने बताया, 27 जुलाई को थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव के निवासी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वह खेत में पानी लगाने गया था, जबकि उसकी नाबालिग बेटी पास में खेल रही थी. इसी दौरान एक युवक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर थाना नारखी में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था.

पुलिस को देखते ही किया फायर. (Video Credit; Firozabad Police)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे के निर्देशन में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो पुलिस टीमों का गठन किया गया. मंगलवार रात मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी बेंदी की पुलिया के पास छिपा हुआ है और भागने की फिराक में है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घेराबंदी की तो आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई.

घायल आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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