ETV Bharat / state

प्रतापगढ़ में युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या; आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, 50 हजार का था इनाम

प्रतापगढ़: थाना मानिकपुर पुलिस ने एक युवती का साथ दुष्कर्म व हत्या के मामले में इनामिया वांछित अभियुक्त को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस कार्रवाई में अभियुक्त शुभम सोनकर के कब्जे से एक अवैध पिस्टल व कारतूस भी बरामद किया है.



एडीशनल एसपी बृज नंदन राय ने बताया कि 26 अप्रैल को मानिकपुर थाना क्षेत्र में युवती की हत्या की सूचना पर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. इसके बाद पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी शुभम सोनकर कौशांबी की ओर से प्रतापगढ आ रहा है, जिसके बाद कलेक्टर गंगा पुल के पास घेराबंदी कर चेकिंग लगा दी गई. इस दौरान रात करीब 2 बजे पुलिस ने संदिग्ध को रुकने का इशारा किया था.

गिरफ्तारी से बचने के लिये उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में युवक के दोनों पैर में गोली लग गई. शिनाख्त में मालूम चला कि यह वही शुभम सोनकर है, जिसकी पुलिस को सूचना मिली थी. घायल अवस्था मे उसे कुंडा सीएचसी ले जाया गया जिधर उसका इलाज हो रहा है. पुलिस ने उसके पास से अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है.

उन्होंने बताया कि इससे पहले इस मामले में 24 अप्रैल को एक बाल अपचारी को गिरफ्तार करके पुलिस संरक्षण में किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश करके पर्यवेषण गृह भेजा जा चुका है. साथ ही 28 अप्रैल को इसी अपराध में संलिप्त विष्णु प्रकाश को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है. आज शुभम सोनकर पुत्र दिलीप सोनकर निवासी पंपापुर, थाना नवाबगंज उम्र 21 साल को भी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है.