ETV Bharat / state

खूब मचाई हुड़दंग, स्कॉर्पियो पर चढ़कर किया स्टंट, अब कान पकड़कर मांगी माफी

हरियाणा के गुरुग्राम में स्कॉर्पियो की छत पर बैठकर स्टंट करने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है.

Accused arrested for performing dangerous stunts while sitting on the roof of Scorpio car in Gurugram
खूब मचाई हुड़दंग, स्कॉर्पियो पर चढ़कर करते रहे स्टंट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 14, 2026 at 7:00 PM IST

|

Updated : January 14, 2026 at 7:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम : हरियाणा की गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए स्टंटबाजी के एक वीडियो के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वायरल वीडियो में कुछ युवक थाना खेड़की दौला, गुरुग्राम के अंतर्गत सेक्टर-85 रोड पर एक स्कॉर्पियो गाड़ी की छत पर बैठकर जानलेवा स्टंट और हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे थे. इस दौरान ना केवल आरोपी अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य राहगीरों के जीवन को भी गंभीर खतरे में डाल रहे थे.

स्टंटबाजी में शामिल 6 आरोपी गिरफ्तार : वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद गुरुग्राम पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत संज्ञान लिया. पुलिस ने स्टंटबाजी में शामिल सभी 6 आरोपियों को गुरुग्राम क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया जिनकी पहचान 33 वर्षीय शौकीन, 32 वर्षीय मनीष, 24 वर्षीय लोकेश, 39 वर्षीय सुभाष, 29 वर्षीय विकास और 35 वर्षीय सलीम के तौर पर हुई है. इनमें से 5 आरोपी जहां गांव अलखपुरा, जिला भिवानी (हरियाणा) के रहने वाले हैं, वहीं छठा आरोपी सलीम हिसार के सुलखनी का रहने वाला है.

खूब मचाई हुड़दंग, स्कॉर्पियो पर चढ़कर किया स्टंट (Etv Bharat)

स्टंटबाजी कर वीडियो बनाया था : गुरुग्राम के पुलिस PRO अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस पूछताछ में सामने आया कि सभी आरोपी बिल्डिंग मटैरियल के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं. आरोपी दिल्ली के वजीरपुर क्षेत्र से पार्टी करके शौकीन की स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर दौलताबाद स्थित उसके कार्यालय जा रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एक्सप्रेस-वे पर स्टंटबाजी कर वीडियो बनाया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने लोगों से सड़क पर नियमों का पालन करने की अपील की है.

Last Updated : January 14, 2026 at 7:29 PM IST

TAGGED:

GURUGRAM SCORPIO STUNT ARREST
GURUGRAM POLICE
गुरुग्राम में स्कॉर्पियो पर स्टंट
गुरुग्राम में स्टंटबाजी
GURUGRAM SCORPIO STUNT ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.