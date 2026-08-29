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सोशल मीडिया पर CM योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, आरोपी गिरफ्तार

महिलाओं के खिलाफ भी की थी आपत्तिजनक टिप्पणी, पुलिस ने विधिक कार्रवाई की.

आपत्तिजनक पोस्ट पर आरोपी गिरफ्तार
आपत्तिजनक पोस्ट पर आरोपी गिरफ्तार (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 2:21 PM IST

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मेरठ: सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री और महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में थाना कोतवाली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाई शुरू कर दी है. आरोपी की पहचान मेरठ निवासी 42 वर्षीय रोहित शर्मा उर्फ चुन्नु के रूप में हुई है.

कोतवाली थाना प्रभारी पंकज कुमार के अनुसार, आरोपी रोहित शर्मा अपनी फेसबुक आईडी से लगातार विवादित सामग्री शेयर कर रहा था, उसने अपने विभिन्न पोस्ट में प्रदेश के मुख्यमंत्री के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियां करने के साथ-साथ महिलाओं के प्रति भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा था.

​मामले के सामने आने के बाद, थाना कोतवाली ने 27 अगस्त 2026 को अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के आदेश पर विशेष अभियान चलाकर 28 अगस्त 2026 को आरोपी रोहित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया.

​कोतवाली थाना प्रभारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर किसी भी जनप्रतिनिधि, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ती या महिलाओं के विरुद्ध अभद्र भाषा व भड़काऊ टिप्पणियां करना कानूनन अपराध है. मेरठ पुलिस ऐसे तत्वों पर पैनी नजर रख रही है. आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में त्वरित मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है. सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आगे भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी.

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