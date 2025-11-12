ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ में व्यवसायी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस बरामद

Accused arrested for murder of businessman in Chittorgarh ( ETV Bharat Chittorgarh )

चित्तौड़गढ़: शहर में व्यवसायी रमेश ईनाणी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी से वारदात में प्रयुक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस और बाइक भी जब्त की है. आरोपी से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने हत्या का जो कारण बताया है, वह पुलिस के गले नहीं उतर रहा, इसलिए पूछताछ के लिए उसे अदालत से रिमांड पर लिया है. पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को सिटी पेट्रोल पंप के पास व्यवसायी ईनाणी पर बाइक सवार हमलावर ने फायरिंग कर हत्या कर दी थी. एसपी ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन व डिप्टी एसपी विनय चौधरी के नेतृत्व में थानाधिकारी सदर चित्तौड़गढ़, थाना कोतवाली चितौड़गढ़, साइबर सेल, डीएसटी चित्तौड़गढ़ की विभिन्न टीमों का गठन किया. इन टीमों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हमलावर की पहचान यूपी के वाराणसी में चितईपुर निवासी मनीष कुमार उर्फ कमल पुत्र हीरालाल दूबे के रूप में की. हमलावर मनीष दूबे को शहर के सूरजपोल से गोपालनगर की ओर आने वाले रास्ते पर बाइक सहित दबोच लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को न्यायालय के आदेश पर 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया है. पुलिस ने आरोपी मनीष की सूचना पर वारदात में प्रयुक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं. पढ़ें: चित्तौड़गढ़ में भाजपा नेता पर फायरिंग, गोली पीठ में लगकर आर-पार निकली, हुई मौत