चित्तौड़गढ़ में व्यवसायी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, वारदात में प्रयुक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस बरामद
चित्तौड़गढ़ में व्यवसायी रमेश ईनाणी की हत्या का कारण जानने के लिए पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है.
Published : November 12, 2025 at 9:12 PM IST
चित्तौड़गढ़: शहर में व्यवसायी रमेश ईनाणी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी से वारदात में प्रयुक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस और बाइक भी जब्त की है. आरोपी से घटना को लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक पूछताछ में उसने हत्या का जो कारण बताया है, वह पुलिस के गले नहीं उतर रहा, इसलिए पूछताछ के लिए उसे अदालत से रिमांड पर लिया है.
पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार को सिटी पेट्रोल पंप के पास व्यवसायी ईनाणी पर बाइक सवार हमलावर ने फायरिंग कर हत्या कर दी थी. एसपी ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए एएसपी सरिता सिंह के निर्देशन व डिप्टी एसपी विनय चौधरी के नेतृत्व में थानाधिकारी सदर चित्तौड़गढ़, थाना कोतवाली चितौड़गढ़, साइबर सेल, डीएसटी चित्तौड़गढ़ की विभिन्न टीमों का गठन किया. इन टीमों ने ह्यूमन इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए हमलावर की पहचान यूपी के वाराणसी में चितईपुर निवासी मनीष कुमार उर्फ कमल पुत्र हीरालाल दूबे के रूप में की. हमलावर मनीष दूबे को शहर के सूरजपोल से गोपालनगर की ओर आने वाले रास्ते पर बाइक सहित दबोच लिया गया. प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी को न्यायालय के आदेश पर 18 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर लिया है. पुलिस ने आरोपी मनीष की सूचना पर वारदात में प्रयुक्त पिस्टल व तीन जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं.
गले नहीं उतर रहा हत्या का कारण: प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी दूबे ने हत्या की वारदात करने का जो कारण बताया है, वह पुलिस के गले नहीं उतर रहा है. पूछताछ में आरोपी का कहना था कि तीन साल से चित्तौड़ आ रहा है और दो साल पहले मोबाइल फोन कूरियर से भेजने के लिए ईनाणी कूरियर पर गया था. यहां कूरियर का वजन ज्यादा होने पर उससे अधिक पैसे मांगे गए. इस दौरान उसका रमेश से विवाद हो गया. तब मृतक रमेश ने उसे मां की गाली दी थी और वह तभी से उसे मारने की योजना बना रहा था, लेकिन यह बयान किसी को संतोषजनक नहीं लग रहा है.
किराए पर रह रहा था आरोपी: प्रारंभिक पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी मनीष दूबे पिछले दो माह से चित्तौड़ में किराए पर रह रहा था. वह पिछले 5 दिन से उस घर पर नहीं गया था. पहले भी वह अलग-अलग समय पर कभी एक माह, कभी 25 दिन चित्तौड़गढ़ में अलग-अलग स्थानों पर रह चुका है और नवरात्रि के दौरान मंदिर में ही आराधना करता था. प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी है. हत्या में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका के पहलू पर भी जांच की जारी है.