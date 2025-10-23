ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में नाबालिग और महिला से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार

अल्मोड़ा: पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी. घटना की शिकायत के बाद आरोपी फरार चल रहा था. पुलिस ने टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है. युवक पर नाबालिग और पड़ोसी महिला के साथ छेड़छाड़ व घर में घुसकर तोड़फोड़ का भी आरोप लगा है.

महिला की शिकायत पर युवक पर कार्रवाई: अल्मोड़ा जनपद के सोमेश्वर क्षेत्र में एक नाबालिग और महिला से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला 21 अक्टूबर 2025 का है, जब सोमेश्वर क्षेत्र निवासी एक महिला ने कोतवाली में तहरीर देकर आरोप लगाया कि एक युवक ने उसकी नाबालिग बहन और पड़ोसी महिला के साथ छेड़छाड़ की व उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की.

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार: पीड़िता की तहरीर के आधार पर कोतवाली सोमेश्वर में धारा 75/324 बीएनएस एवं 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेन्द्र पींचा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए. एसएसपी के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक हरबंस सिंह और सीओ अल्मोड़ा गोपाल दत्त जोशी के पर्यवेक्षण में, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मदन मोहन जोशी के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई.