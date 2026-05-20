ETV Bharat / state

लोहरदगा में एक नाबालिग के साथ हैवानियत, पकड़ा गया रिश्तेदार

लोहरदगा में एक मासूम के साथ हैवानियत करने वाले उसके मौसा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

kairo thana lohardaga
कैरो थाना, लोहरदगा (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 20, 2026 at 8:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लोहरदगा: जिले में एक बड़ी वारदात हुई है. यह घटना सिर्फ आपराधिक दृष्टिकोण से बड़ी नहीं है बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली, रिश्तों पर भरोसे को कमजोर करने वाली और हैवानियत की हद को पार करने वाली है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच कर रही है.

मौसा के घर में रह रही थी पीड़िता

घटना लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र की है. पीड़िता की उम्र महज नौ साल है. लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली महज नौ साल की मासूम कैरो थाना क्षेत्र स्थित गांव में अपने मौसा मौसी के घर में रह रही थी.

काम की तलाश में चेन्नई गई मां

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि पीड़िता की मां रोजगार की तलाश में चेन्नई गई हुई है. जिसके कारण बच्ची को उसकी मौसी अपने घर ले लाई थी. इसी बीच बच्ची को घर में अकेली पाकर पीड़ित का मौसा लगातार मासूम के साथ हैवानियत करता रहा. साथ ही घटना की जानकारी किसी को नहीं देने के लिए उसे लगातार धमकाता भी रहा.

मौसा ने हैवानियत की सारी हद पार की

इस बीच बुधवार को एक बार फिर आरोपी ने पीड़िता के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी. इसके बाद पीड़िता की स्थिति गंभीर होने लगी. आरोपी पीड़िता को लेकर इलाज के लिए कुडू स्थित अस्पताल पहुंचा था. जहां पर पीड़िता को अस्पताल में छोड़कर वहां से भागने की कोशिश कर रहा था. तभी मामले की सूचना पुलिस को मिली. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को कुडू बस स्टैंड से पकड़ लिया.

इस मामले में कुडू थाना पुलिस ने सूचना मिलने के बाद आरोपी को कुडू बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है. मामले में कुडू थाना पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है.

एक नाबालिग के साथ उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की जा रही है: सादिक अनवर रिजवी, एसपी

ये भी पढ़ें- दुमका में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में तीन गिरफ्तार, पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए पीड़िता को भेजा अस्पताल

गिरिडीह में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

गढ़वा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

MOLESTATION WITH MINOR IN LOHARDAGA
लोहरदगा में नाबालिग से छेड़छाड़
ACCUSED ARRESTED IN LOHARDAGA
MOLESTATION CHARGES WITH MINOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.