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लोहरदगा में एक नाबालिग के साथ हैवानियत, पकड़ा गया रिश्तेदार

लोहरदगा: जिले में एक बड़ी वारदात हुई है. यह घटना सिर्फ आपराधिक दृष्टिकोण से बड़ी नहीं है बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली, रिश्तों पर भरोसे को कमजोर करने वाली और हैवानियत की हद को पार करने वाली है. पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है और मामले की जांच कर रही है.

मौसा के घर में रह रही थी पीड़िता

घटना लोहरदगा जिले के कैरो थाना क्षेत्र की है. पीड़िता की उम्र महज नौ साल है. लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र की रहने वाली महज नौ साल की मासूम कैरो थाना क्षेत्र स्थित गांव में अपने मौसा मौसी के घर में रह रही थी.

काम की तलाश में चेन्नई गई मां

जानकारी के मुताबिक, पीड़िता के पिता ने दूसरी शादी कर ली है, जबकि पीड़िता की मां रोजगार की तलाश में चेन्नई गई हुई है. जिसके कारण बच्ची को उसकी मौसी अपने घर ले लाई थी. इसी बीच बच्ची को घर में अकेली पाकर पीड़ित का मौसा लगातार मासूम के साथ हैवानियत करता रहा. साथ ही घटना की जानकारी किसी को नहीं देने के लिए उसे लगातार धमकाता भी रहा.

मौसा ने हैवानियत की सारी हद पार की