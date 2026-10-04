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Bundi Crime : बूंदी में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

बूंदी: जिले के नैनवां थाना पुलिस ने क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित संबंधित धाराओं में मामला दर्ज है. दुष्कर्म की घटना करीब एक माह पुरानी है.

पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया कि महिला अत्याचार एवं पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों में त्वरित और विधिवत अनुसंधान कर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए. इसी कड़ी में नैनवां पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी सवाईमाधोपुर के मुई निवासी किशन उर्फ टींकू (24) पुत्र पप्पूलाल को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

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घर में घुसकर दुष्कर्म: नैनवां थाना प्रभारी हेमराज मीणा ने बताया कि मामले की शिकायत 9 सितंबर 2026 को दर्ज कराई गई थी. पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दी, 1 सितंबर को रामदेवरा गई थी. इसी दौरान आरोपी किशन घर आया और नाबालिग बेटी से दुष्कर्म किया. नाबालिग ने मां को लौटने पर आपबीती सुनाई. इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और रिपोर्ट दी.

तकनीकी विश्लेषण के साथ प्रयास: पुलिस ने संबंधित धाराओं एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया. पुलिस ने पीड़िता और गवाहों से जानकारी जुटाई तथा आरोपी की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने आरोपी की तलाश में तकनीकी विश्लेषण के साथ लगातार प्रयास किए. उसे डिटेन करने के बाद पूछताछ एवं अनुसंधान के आधार पर गिरफ्तार कर लिया. प्रकरण में पुलिस का अग्रिम अनुसंधान जारी है.