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सहारनपुर: नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया अपने साथ, फिर दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम, गिरफ्तार

सहारनपुर : कोतवाली मंडी थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए गए अभियान के तहत पुलिस ने आरोपी को चिलकाना अड्डे के पास से दबोच लिया. आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस अब आरोपी को न्यायालय में पेश करने जा रही है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि 24 जुलाई 2026 को पीड़िता के परिजनों ने थाना कोतवाली मंडी में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग बेटी को मोहम्मद जैद अली पुत्र परवेज आलम बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. इस शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

इस दौरान पीड़िता के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धारा 64(1) बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 बढ़ाई गई. उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहीं थीं.