दुष्कर्म कर नाबालिग को किया गर्भवती फिर पीड़िता की नवजात बच्ची बेची, एक साल बाद खुला राज, जानिए कैसे
चंपावत पुलिस ने करीब एक साल पुराने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए आरोपी को कोर्ट से बाहर से अरेस्ट किया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 7:56 PM IST
खटीमा: उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने और प्रसव के बाद जन्मी नवजात बच्ची को कथित तौर पर बेचने की बात सामने आई है. करीब एक साल पुराने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. बेची गई नवजात बच्ची को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है.
परिजनों ने एक साल बाद दर्ज कराया मुकदमा: पुलिस के अनुसार, इस मामले की शुरुआत 25 अक्टूबर 2026 को हुई, जब पीड़िता के परिजनों ने थाना रीठा साहिब में एक लिखित तहरीर दी. परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने दिसंबर 2025 में उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था, जिस कारण वह गर्भवती हो गई.
आरोप है कि समाज और कानून की नजरों से इस अपराध को छिपाने के लिए कथित तौर पर फर्जी (कूटरचित) दस्तावेज तैयार कराए गए और प्रसव के बाद जन्मी नवजात बच्ची को बेच दिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल प्रभाव से भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की.
आरोपी को कोर्ट से बाहर से किया अरेस्ट: चंपावत पुलिस अधीक्षक (SP) रेखा यादव ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी और नवजात की सकुशल बरामदगी के लिए एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया. गठित टीम ने आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी. इसके साथ ही तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण, सर्विलांस और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपी की हर गतिविधि पर नजर रखी गई.
पुलिस ने बताया कि, लगातार प्रयासों के बाद 27 नवंबर 2026 को पुलिस को सफलता मिली और मुख्य आरोपी को चंपावत न्यायालय परिसर के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण में फर्जी दस्तावेज तैयार करने और नवजात बच्ची की खरीद-फरोख्त में शामिल अन्य संभावित लोगों की भूमिका की भी गहनता से जांच कर रही है.
इसके साथ ही पुलिस ने आमजन से अपील की है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के शोषण या उत्पीड़न की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें. पुलिस ने अपील की है कि आपातकालीन स्थित में पुलिस सहायता के लिए 112, महिला हेल्पलाइन 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करें.
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