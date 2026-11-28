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दुष्कर्म कर नाबालिग को किया गर्भवती फिर पीड़िता की नवजात बच्ची बेची, एक साल बाद खुला राज, जानिए कैसे

कांसेप्ट इमेज. ( ETV Bharat )

खटीमा: उत्तराखंड के चंपावत जिले से एक बेहद संवेदनशील मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने और प्रसव के बाद जन्मी नवजात बच्ची को कथित तौर पर बेचने की बात सामने आई है. करीब एक साल पुराने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. बेची गई नवजात बच्ची को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है.

परिजनों ने एक साल बाद दर्ज कराया मुकदमा: पुलिस के अनुसार, इस मामले की शुरुआत 25 अक्टूबर 2026 को हुई, जब पीड़िता के परिजनों ने थाना रीठा साहिब में एक लिखित तहरीर दी. परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव के ही एक व्यक्ति ने दिसंबर 2025 में उनकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया था, जिस कारण वह गर्भवती हो गई.