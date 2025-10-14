ETV Bharat / state

पैसों के विवाद में दोस्त ने मारा थप्पड़, बस इतनी बात पर कर दी हत्या

रोहित और सौरभ के बीच 1200 रुपये के लेन देन को लेकर आपस में गाली-गलौज और हाथापाई हो गई थी.

BAHADRABAD SAURABH MURDER CASE
पुलिस की गिरफ्त में हत्या आरोपी (Photo courtesy- Haridwar Police)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 14, 2025 at 9:45 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जनपद में बहादराबाद थाना पुलिस ने मामूली विवाद के चलते अपने ही जिगरी दोस्त को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतारने वाले कलियुगी मित्र को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. बताया गया है कि दोस्त से थप्पड़ खाने पर आरोपी मित्र ने आपा खोया और उसके घर में घुसकर चाकू से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है.

मामूली विवाद में जिगरी दोस्त बना हत्यारा: दरअसल 12 अक्टूबर रविवार के दिन बहादराबाद थाना पुलिस को सुशील कुमार निवासी बहादराबाद ने तहरीर देकर बताया कि उसके भतीजे सौरभ पुत्र राजाराम को उसके दोस्त रोहित के द्वारा चाकू से हमला किया गया. जिसके बाद सौरभ को गंभीर अवस्था में ऋषकेश के एम्स हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. सौरभ की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया.

चाकू से गोदकर दोस्त को उतारा मौत के घाट: इसके बाद घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र डोबाल द्वारा घटना में शामिल आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ़्तारी और मामले के खुलासे के लिए निर्देशित किया गया. जिस पर बहादराबाद थाना प्रभारी निरीक्षक अंकुर शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल से सभी भौतिक वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा कर संभावित स्थान पर दबिश देकर आरोपी रोहित पुत्र मांगेराम निवासी बहादराबाद को पथरी पावर हाउस के पास से गिरफ्तार किया गया. इसी के साथ पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया गया.

पैसों को लेकर हुआ था विवाद: पुलिस पूछताछ में आरोपी द्वारा बताया गया कि 12 अक्टूबर की शाम वह अपने दोस्त सौरभ के साथ अपनी मोटरसाइकिल में बैठकर महाडी स्थित देशी शराब के ठेके पर गए. वहां पर शराब पीने के बाद हम दोनों मोटरसाइकिल से वापस अम्बेडकर नगर मार्केट बहादराबाद आए. यहां पर उसके और सौरभ के बीच 1200 रुपये के लेन देन को लेकर आपस में गाली-गलौज और हाथापाई हो गई थी.

थप्पड़ के बदले कर दी हत्या: सौरभ ने आरोपी रोहित को थप्पड़ मार दिया था. वहीं सौरभ से बदला लेने की नीयत से वह अपने घर से चाकू लेकर सौरभ के घर पहुंचा और उस पर चाकू से कई वार कर दिए. सौरभ लहूलुहान होकर बुरी तरह घायल हो गया. जिसके बाद सौरभ को उपचार के लिए हायर सेंटर ऋषिकेश एम्स हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई.

पकड़ा गया हत्या आरोपी: बहादराबाद थानाध्यक्ष अंकुर शर्मा ने बताया कि-

सौरभ और रोहित के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था. सौरभ द्वारा रोहित को थप्पड़ मारा गया था, जिस पर रोहित ने आपा खो दिया और घर में घुसकर सौरभ पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में उसकी मौत हो गई. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है.
-अंकुर शर्मा, थानाध्यक्ष, बहादराबाद-

