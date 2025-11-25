ETV Bharat / state

बहन की शादी के दौरान भाई अगवा, शिकंजे में चार आरोपी!

रांचीः रविवार की देर रात बहन की शादी समारोह की तैयारी में जुटे एक भाई का अपहरण कर लिया गया. अपहरण करने के बाद युवक के परिजनों से 20 लाख रुपए फिरौती के रूप में मांगी जा रही थी. लेकिन पुलिस की सतर्कता से न सिर्फ चारों किडनैपर्स बिहार बार्डर से गिरफ्तार कर लिए गए. बल्कि युवक को भी सुरक्षित मुक्त करवा लिया गया है.

शादी समारोह के बीच से ही कर लिया अगवा

रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के बीच अचानक दुल्हन के भाई के अपहरण की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने हड़कंप मचा दिया. पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 24 नवंबर कोविश्वंभर प्रसाद अचानक नगड़ी थाना पहुंचे और बताया कि उनकी बेटी की शादी चल रही थी. इसी दौरान रात करीब 02.00 बजे इनके मोबाइल पर इनके बेटे सुमित सोनी के द्वारा फोन कर बताया गया कि उनका अपराधकर्मियों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है. उसके बाद से लगातार 20 लाख रुपये की डिमांड की जा रही थी.

युवक के अपहरण की सूचना मिलते ही रांची पुलिस अलर्ट पर आ गई और टेक्निकल सेल की मदद से पीड़ित को सकुशल छुड़ाया गया. अपराधियों द्वारा अपहरण की योजना बनाकर बहन की शादी के मौके का फायदा उठाते हुए घटना को अंजाम दिया गया था. युवक की सकुशल वापसी के लिए अपराधियों के मोबाइल को ट्रेस कर चार युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इनके पास से चार मोबाइल और एक कार (BR 01FA 8738) बरामद की गई है. इनमें से दो अभियुक्तों के पास से नशे की दवाइयां भी बरामद की गई हैं.

कौन कौन हुआ गिरफ्तार