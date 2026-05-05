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पीजी हॉस्टल के लिए मकान किराए पर लेकर किया कब्जा, खाली करने के मांगे 30 लाख, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जयपुर: राजधानी जयपुर में पीजी हॉस्टल के लिए मकान किराए पर लेकर कब्जा करने वाले गिरोह को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस गिरोह ने मकान पर कब्जा कर लिया और खाली करने के लिए मकान मालिक से 30 लाख रुपए की डिमांड की. अब पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सूत्रधार महेंद्र गुर्जर उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार कर लिया है. पड़ताल में सामने आया कि इस गिरोह से जुड़े बदमाशों के खिलाफ कई थानों में मकान पर कब्जा करने के मुकदमे दर्ज हैं. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि इस गिरोह के मुख्य सूत्रधार महेंद्र गुर्जर उर्फ बिल्लू को शिप्रा पथ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह मलपुरा (कोटपूतली-बहरोड़) का रहने वाला है. फिलहाल जयपुर के गोपालपुरा में किराए पर रहता है.

1.60 लाख रुपए में किराए पर लिया मकान: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि विश्वैश्वरैया नगर निवासी बाबूलाल शर्मा ने शिप्रापथ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने गंगोत्री नगर स्थित तीन मंजिला मकान महेंद्र गुर्जर को 1.60 लाख रुपए में किराए पर दिया था. इसमें 24 कमरे हैं. दो महीने बाद महेंद्र ने उनके खिलाफ किराया प्राधिकरण में केस कर दिया और अगले आदेश तक मकान खाली करने पर कोर्ट से स्टे ले लिया. इसके बाद से उसने किराया देना भी बंद कर दिया. मकान खाली करने के बदले महेंद्र ने 30 लाख रुपए की डिमांड की. उन्होंने बताया कि इस संबंध में महेंद्र, रोहिताश शुक्ला, संजय शुक्ला, मनोज स्वामी, सतीश गुर्जर सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

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