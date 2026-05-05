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पीजी हॉस्टल के लिए मकान किराए पर लेकर किया कब्जा, खाली करने के मांगे 30 लाख, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

मकान किराए पर लेकर कब्जा करने वाले संगठित गिरोह के खिलाफ कई थानों में दर्ज हैं मुकदमे.

Shipra Path Police Station, Jaipur
शिप्रा पथ थाना, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 1:48 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजधानी जयपुर में पीजी हॉस्टल के लिए मकान किराए पर लेकर कब्जा करने वाले गिरोह को लेकर पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस गिरोह ने मकान पर कब्जा कर लिया और खाली करने के लिए मकान मालिक से 30 लाख रुपए की डिमांड की. अब पुलिस ने इस गिरोह के मुख्य सूत्रधार महेंद्र गुर्जर उर्फ बिल्लू को गिरफ्तार कर लिया है. पड़ताल में सामने आया कि इस गिरोह से जुड़े बदमाशों के खिलाफ कई थानों में मकान पर कब्जा करने के मुकदमे दर्ज हैं. जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि इस गिरोह के मुख्य सूत्रधार महेंद्र गुर्जर उर्फ बिल्लू को शिप्रा पथ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह मलपुरा (कोटपूतली-बहरोड़) का रहने वाला है. फिलहाल जयपुर के गोपालपुरा में किराए पर रहता है.

1.60 लाख रुपए में किराए पर लिया मकान: जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि विश्वैश्वरैया नगर निवासी बाबूलाल शर्मा ने शिप्रापथ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने गंगोत्री नगर स्थित तीन मंजिला मकान महेंद्र गुर्जर को 1.60 लाख रुपए में किराए पर दिया था. इसमें 24 कमरे हैं. दो महीने बाद महेंद्र ने उनके खिलाफ किराया प्राधिकरण में केस कर दिया और अगले आदेश तक मकान खाली करने पर कोर्ट से स्टे ले लिया. इसके बाद से उसने किराया देना भी बंद कर दिया. मकान खाली करने के बदले महेंद्र ने 30 लाख रुपए की डिमांड की. उन्होंने बताया कि इस संबंध में महेंद्र, रोहिताश शुक्ला, संजय शुक्ला, मनोज स्वामी, सतीश गुर्जर सहित अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

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दबाव बनाकर करते हैं रुपए देने की डिमांड: पुलिस जांच में सामने आया कि ये आरोपी संगठित गिरोह के रूप में काम करते हैं. जो अलग-अलग इलाकों में पीजी हॉस्टल चलाने के लिए मकान किराए पर लेता है. किरायानामा तैयार कर कुछ समय तक किराया देते हैं. इसके बाद विवाद बनाकर किराया प्राधिकरण में केस कर देते हैं. कोर्ट से अगले आदेश तक मकान खाली करने पर स्टे ले लेते हैं. इसके बाद मकान मालिक को किराया देना बंद कर देते हैं. कई मामलों में मकान मालिक बैंक लोन लेकर मकान का निर्माण करता है. इसकी भारी किस्त देने के दबाव में यह गिरोह मकान मालिक पर परिसर खाली करने के बदले रुपए की डिमांड करते हैं.

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HOUSE GRABBING GANG BUSTED
DEMAND MONEY BY EXERTING PRESSURE
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