जयपुर में सनसनीखेज हत्याकांड: प्रेमिका के पति की हत्या कर हादसे का रूप देने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने अवैध संबंधों के विवाद में पति की हत्या के आरोपी भवानी सिंह को झुंझनू से गिरफ्तार किया है.
Published : October 31, 2026 at 9:16 PM IST
जयपुर: राजधानी की बिंदायका थाना पुलिस ने धानक्या रेलवे ट्रैक के पास मिले एक व्यक्ति के शव की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में झुंझुनूं के रहने वाले आरोपी भवानी सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह वारदात अवैध संबंधों और आपसी रंजिश का नतीजा है, जिसे आरोपी ने बड़ी चालाकी से ट्रेन एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की थी.
धानक्या रेलवे फाटक के पास मिला था संदिग्ध शव: डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीती 30 अक्टूबर को बिंदायका थाना इलाके में जयपुर-फुलेरा रेलवे लाइन पर धानक्या फाटक के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया. शव की स्थिति संदिग्ध होने के कारण मौके पर FSL टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए. मृतक की पहचान श्रवण सिंह के रूप में हुई.
इसे भी पढ़ें- अवैध संबंध में रोड़ा बन रहे बीमार पति को चाय में जहर देकर मारने का आरोप, पत्नी पर FIR दर्ज
CCTV फुटेज से पकड़ा गया कातिल: ब्लाइंड मर्डर की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एसीपी बगरू धर्मेंद्र कुमार और बिंदायका थानाधिकारी अनिल जैमिनी के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया. पुलिस टीमों ने जयपुर शहर से लेकर फुलेरा, रेवाड़ी और झुंझुनूं तक के रास्तों पर लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. इसी दौरान धानक्या रेलवे फाटक के पास लगे एक कैमरे में एक संदिग्ध शख्स नजर आया. तकनीकी विश्लेषण के बाद पुलिस ने आरोपी को झुंझुनूं से दबोच लिया.
पत्नी से बातचीत को लेकर था विवाद: पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ में आरोपी भवानी सिंह ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस के मुताबिक, मृतक श्रवण सिंह और आरोपी भवानी सिंह एक ही गांव के रहने वाले थे और साथ में ही काम करते थे. इस बीच आरोपी के मृतक की पत्नी से संबंध हो गए, जिसकी भनक श्रवण को लग गई थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था.
इसे भी पढ़ें- बहरोड: मंदिर दर्शन से लौटते समय दोस्तों ने ही धक्का देकर की उपसरपंच पति की हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार
चलती ट्रेन के आगे धकेला: डीसीपी ने बताया कि 30 अक्टूबर को आरोपी ने श्रवण को रेलवे ट्रैक के पास बुलाया. जैसे ही वहां से एक ट्रेन गुजरी, आरोपी ने श्रवण को चलती ट्रेन की तरफ धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद आरोपी ने पास ही लगी लोहे की पट्टी पर श्रवण का सिर दे मारा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
डीसीपी के प्रशांत किरण अनुसार, आरोपी ने इस वारदात को पूरी तरह ट्रेन हादसा दिखाने की साजिश रची थी. इसके लिए उसने मृतक के बैग और चप्पलों को शव से काफी दूर फेंक दिया था ताकि पुलिस गुमराह हो सके. वारदात के बाद आरोपी धानक्या गांव से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा और वहां से फरार हो गया, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से पकड़ा गया.
इसे भी पढ़ें- ब्लाइंड मर्डर का खुलासा: पत्नी ने पड़ोसी युवक के साथ मिलकर रची पति की हत्या की साजिश, एमपी बुलवाए हत्यारे