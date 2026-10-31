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जयपुर में सनसनीखेज हत्याकांड: प्रेमिका के पति की हत्या कर हादसे का रूप देने की कोशिश, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी भवानी सिंह झुंझनू से गिरफ्तार ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी की बिंदायका थाना पुलिस ने धानक्या रेलवे ट्रैक के पास मिले एक व्यक्ति के शव की गुत्थी सुलझाते हुए हत्या का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में झुंझुनूं के रहने वाले आरोपी भवानी सिंह को गिरफ्तार किया है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह वारदात अवैध संबंधों और आपसी रंजिश का नतीजा है, जिसे आरोपी ने बड़ी चालाकी से ट्रेन एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की थी.

धानक्या रेलवे फाटक के पास मिला था संदिग्ध शव: डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने शनिवार को मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बीती 30 अक्टूबर को बिंदायका थाना इलाके में जयपुर-फुलेरा रेलवे लाइन पर धानक्या फाटक के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया. शव की स्थिति संदिग्ध होने के कारण मौके पर FSL टीम को बुलाकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए. मृतक की पहचान श्रवण सिंह के रूप में हुई.