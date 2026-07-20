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झालावाड़ में धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार, कृषि भूमि के सौदे की राशि भी हड़पी...

आरोपी हिस्ट्रीशीटर पर 65 लाख में कृषि भूमि का सौदा कर और उसे दूसरे पक्ष को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेचने का आरोप.

Khanpur Police Station, Jhalawar
खानपुर थाना, झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 20, 2026 at 3:56 PM IST

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झालावाड़: जिले की खानपुर थाना पुलिस ने कृषि भूमि को सस्ते में खरीदकर परिजनों को करोड़ों रुपए में बेचकर परिवादी से धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार किया. पुलिस ने बताया कि आरोपी रामबाबू वैष्णव हिस्ट्रीशीटर है. कई थाना क्षेत्र में उस पर गंभीर धाराओं में मामले दर्ज हैं. पुलिस ने धोखाधड़ी के चर्चित मामले का खुलासा करते हुए हिस्ट्रीशीटर रामबाबू को गिरफ्तार किया. उस पर 65 लाख रुपए में कृषि भूमि का सौदा करने और बाद में उसी जमीन को दूसरे पक्ष को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में बेचने का आरोप है. आरोपी ने सौदे से मिली बड़ी राशि हड़प ली. परिवादी के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की.

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि खानपुर क्षेत्र निवासी परिवादी ने थाने में रिपोर्ट दी. इसके अनुसार, उसने अपनी कृषि भूमि का एक हिस्सा 65 लाख रुपए में रामबाबू वैष्णव को बेचा. इसके बाद रामबाबू ने उसी भूमि का सौदा परिवादी के परिजनों से 1 करोड़ 10 लाख रुपए में कर लिया. पूरी राशि मिलने के बावजूद आरोपी ने परिवादी को केवल 11 लाख 50 हजार रुपए ही दिए, जबकि शेष 53 लाख 50 हजार रुपए अपने पास रख लिए. शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

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एसपी अमित कुमार ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले. इसके बाद सोमवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी ने इसी तरह अन्य लोगों को भी अपना शिकार तो नहीं बनाया. मामले में आगे की पूछताछ जारी है.

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ACCUSED OF FRAUD ARRESTED
DEAL AMOUNT WAS ALSO EMBEZZLED
INCIDENT IN THE KHANPUR THANA AREA
JHALAWAR SP AMIT KUMAR
FRAUD ACCUSED ARRESTED IN JHALAWAR

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