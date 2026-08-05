नकली सोने के सिक्कों को असली बताकर ठगी का आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने नकली सोने के सिक्के और तीन लाख रुपए बरामद किए, पुलिस पूछताछ कर रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 1:49 PM IST
बांदा: कोतवाली नगर पुलिस ने नकली सोने के सिक्के को असली बताकर ठगी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से नकली सोने के सिक्के व 3 लाख रुपए बरामद किए हैं.
सहायक पुलिस अधीक्षक मेविश टॉक के आनुसार, हमीरपुर के राठ थाना क्षेत्र निवासी रामसिंह ने 2 अगस्त को कोतवाली नगर में तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि उसके परिचित के जानने वाले ने 23 जुलाई को नकली सोने के सिक्के को असली सोने के सिक्के बताकर तीन लाख रुपये ठग लिए.
मामले में पुलिस ने तत्काल कार्यवाई करते हुए अभियुक्त की तलाश शुरू की और मंगलवार को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को बांदा शहर के मवई बाईपास से गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए अभियुक्त का नाम कमलेश है, जो बांदा जनपद के बीरमपुर गांव का रहने वाला है. पुलिस ने कमलेश के पास से ठगी के 3 लाख रुपए व कुछ नकली सोने के सिक्के बरामद किए है.
घटना के संबंध में जानकारी देते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक में बताया कि एक ठग द्वारा नकली सोने के सिक्कों को असली सोने के सिक्के बताकर पीड़ित के साथ तीन लाख की ठगी की गई थी. जिसका संज्ञान लेते हुए सर्विलांस टीम और ह्यूमन इंटेलीजेंस की मदद से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है. उसके पास से ठगी के तीन लाख रुपए और 5 नकली सिक्के बरामद हुए हैं. फिलहाल पूछताछ की जा रहा है, ताकि आगे की कार्यवाई कग जा सके.
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