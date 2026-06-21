पिस्टल शो-ऑफ के दौरान गोली चलाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पूर्व में भी दर्ज हैं कई मुकदमे
देहरादून पुलिस ने पिस्टल के शो-ऑफ के दौरान गोली चलाने वाले आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 21, 2026 at 9:14 AM IST
देहरादून: पिस्टल के शो-ऑफ के दौरान गोली चलाने वाले आरोपी कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने गिरफ्तार किया.आरोपी की लापरवाही से चली गोली से एक युवक घायल हुआ था. आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयोग पिस्टल को बरामद किया गया. साथ ही आरोपी पर पहले में भी बलवे और मारपीट का मुकदमा दर्ज है.
गौर हो कि 19 जून को हंसराज सैनी निवासी भोगपुर थाना पथरी जिला हरिद्वार ने कोतवाली पटेल नगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि 19 जून की सुबह समय करीब 2.30 बजे ओम सिटी स्थित किराए के मकान में वह अपने दो अन्य साथियों गोपाल शर्मा उर्फ भिंडी और शुभम अग्रवाल को अपने पास पहले से ही रखी एक पिस्टल को दिखा रहा था. इस दौरान गोपाल शर्मा उर्फ भिंडी ने पिस्टल को अपने पास लेकर चेक करने के दौरान अचानक चली गोली उसकी नाक की बराबर में लग गई, जिससे वह घायल हो गया.
पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर कोतवाली पटेल नगर पर गोपाल शर्मा उर्फ भिंडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोतवाली पटेल नगर पर पुलिस टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने घटनास्थल के आस पास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेजों को चेक कर घटना में शामिल नामजद आरोपी की तलाश की गई. मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी गोपाल शर्मा उर्फ भिंडी को ओम सिटी के बाहर सड़क से गिरफ्तार किया गया.
कोतवाली पटेल नगर प्रभारी विनोद गुसाई ने बताया है कि आरोपी गोपाल शर्मा उर्फ भिंडी 18 जून की देर रात में अपने दोस्त शुभम अग्रवाल के साथ घूम रहा था. इस दौरान उसके साथी हंसराज, जिसे वह पिछले 10 सालों से जानता है और उसके साथ प्रापर्टी डीलिंग का कार्य करता है.उसके द्वारा उसे फोन कर एक नया सामान (पिस्टल) खरीदने की जानकारी देते हुए रात में अपने ओम सिटी स्थित फ्लैट में बुलाया गया.
जहां देर रात वे दोनों हंसराज के फ्लैट में पहुंचे, जहां उसके द्वारा उन्हें एक पिस्टल दिखाते हुए बताया कि वह उसे 65 हजार रुपये में खरीदकर लाया है. इस बीच पिस्टल को चेक करने के दौरान अचानक उसके हाथ से पिस्टल का ट्रिगर दब जाने से पिस्टल से निकली गोली हंसराज की नाक के बगल में लग गई और वह नीचे गिर गया.
घटना के बाद आरोपी ने हंसराज को पिस्टल का लाइसेंस न होने और पुलिस द्वारा उसे भी अवैध पिस्टल रखने पर गिरफ्तार करने की बात कहते हुए डराया गया और छत में घूमने के दौरान अज्ञात व्यक्ति द्वारा चलाई गई गोली से घायल होने की झूठी कहानी गढ़ने को कहा गया. योजना के मुताबिक हंसराज के चेहरे से निकल रहे खून की कुछ बूंदे छत पर गिराकर नीचे कमरे में फैले खून को साफ किया गया. इसके बाद आरोपी गोपाल शर्मा अपने साथी शुभम अग्रवाल के साथ स्कूटी से घायल हसंराज को इन्द्रेश अस्पताल ले गए और इस दौरान गोपाल शर्मा द्वारा पिस्टल को ओम सिटी के पास झाड़ियों में फेंक दिया, जिसे पुलिस द्वारा आरोपों गोपाल शर्मा की निशानदेही पर बरामद किया गया.
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