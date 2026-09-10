ऋषिकेश: बड़े बैंक के खाता धारकों के ₹12 लाख का गबन, पुलिस ने डिपॉजिट एजेंट को विकासनगर से दबोचा
ऋषिकेश में उत्तराखंड को-ऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों के पैसे हड़पने के आरोप में आरोपी गिरफ्तार किया गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 10, 2026 at 3:02 PM IST
ऋषिकेश: उत्तराखंड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लक्ष्मणझूला रोड ऋषिकेश में खाताधारकों से जमा कराने के लिए ली गई लाखों रुपए की धनराशि के गबन के मामले में देहरादून पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बैंक में दैनिक जमा अभिकर्ता (डेली डिपॉजिट एजेंट) के रूप में काम करता था और विभिन्न तिथियों में खाताधारकों से बैंक में जमा कराने के लिए रकम लेने के बाद उसे बैंक में जमा नहीं करता था. मामले में कुल 12 लाख 31 हजार 458 रुपए के गबन का आरोप है.
पुलिस के मुताबिक, इस संबंध में 24 मई 2026 को उत्तराखंड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सचिव/महाप्रबंधक एसएस राणा की ओर से कोतवाली ऋषिकेश में लिखित तहरीर दी गई थी. तहरीर में बताया गया था कि बैंक में डेली डिपॉजिट एजेंट (दैनिक जमा अभिकर्ता) के तौर पर कार्य करने वाले दीपक बढ़ई ने अलग-अलग तारीखों में विभिन्न खाताधारकों से बैंक में जमा कराने के लिए धनराशि प्राप्त की, लेकिन संबंधित रकम बैंक में जमा नहीं की.
जांच के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 316(5) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया था. मामला बैंक की धनराशि से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी और सबूट इकट्ठे करने की कार्रवाई तेज की.
उदयबाग विकासनगर से गिरफ्तारी: ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर ऋषिकेश पुलिस टीम ने मामले में आवश्यक साक्ष्य जुटाए. उपलब्ध सबूतों के आधार पर नामजद 29 वर्षीय आरोपी दीपक बढ़ई पुत्र उमेश बढ़ई निवासी चंद्रेश्वर नगर, ऋषिकेश, को 9 सितंबर 2026 को उदयबाग, विकासनगर से गिरफ्तार किया गया.
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पुलिस द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है. प्रकरण में आगे की वैधानिक कार्रवाई सबूतों के आधार पर की जा रही है.
-यशपाल सिंह, निरीक्षक, ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी-
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