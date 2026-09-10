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ऋषिकेश: बड़े बैंक के खाता धारकों के ₹12 लाख का गबन, पुलिस ने डिपॉजिट एजेंट को विकासनगर से दबोचा

ऋषिकेश: उत्तराखंड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, लक्ष्मणझूला रोड ऋषिकेश में खाताधारकों से जमा कराने के लिए ली गई लाखों रुपए की धनराशि के गबन के मामले में देहरादून पुलिस ने नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी बैंक में दैनिक जमा अभिकर्ता (डेली डिपॉजिट एजेंट) के रूप में काम करता था और विभिन्न तिथियों में खाताधारकों से बैंक में जमा कराने के लिए रकम लेने के बाद उसे बैंक में जमा नहीं करता था. मामले में कुल 12 लाख 31 हजार 458 रुपए के गबन का आरोप है.

पुलिस के मुताबिक, इस संबंध में 24 मई 2026 को उत्तराखंड को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सचिव/महाप्रबंधक एसएस राणा की ओर से कोतवाली ऋषिकेश में लिखित तहरीर दी गई थी. तहरीर में बताया गया था कि बैंक में डेली डिपॉजिट एजेंट (दैनिक जमा अभिकर्ता) के तौर पर कार्य करने वाले दीपक बढ़ई ने अलग-अलग तारीखों में विभिन्न खाताधारकों से बैंक में जमा कराने के लिए धनराशि प्राप्त की, लेकिन संबंधित रकम बैंक में जमा नहीं की.

जांच के दौरान सामने आई जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 316(5) बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया था. मामला बैंक की धनराशि से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी की गिरफ्तारी और सबूट इकट्ठे करने की कार्रवाई तेज की.