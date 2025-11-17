एमबीबीएस में एडमिशन का झांसा देकर की ठगी, आरोपी को पुलिस ने दबोचा
जयपुर में विवेक जोशी ने नीट-एमबीबीएस एडमिशन का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की. पुलिस ने गिरफ्तार कर 19 नवंबर तक रिमांड पर भेजा.
Published : November 17, 2025 at 6:40 PM IST
जयपुर: नीट में पास करवाकर एमबीबीएस में एडमिशन का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. उसे जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी विवेक उर्फ विनीत जोशी सेलेक्शन कमेटी में शामिल होने और बड़े अधिकारियों से संबंध होने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करता था. जब एडमिशन नहीं होता और परिवादी रुपए वापस मांगते तो वह सीबीआई का फर्जी कार्ड भेजकर डराता था.
जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि आरोपी विवेक ने राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्यप्रदेश में भी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है. पड़ताल में यह भी सामने आया है कि ठगी की रकम को उसने 100 से भी ज्यादा बैंक खातों में ट्रांसफर किया है. आरोपी मूलतः महराजगंज (बिहार) का रहने वाला है. फिलहाल, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किराए के मकान में रह रहा था.
मैसेज भेजकर बातों में फंसाया: उन्होंने बताया, 17 जून 2023 को महेशचंद अग्रवाल ने श्याम नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया. मैसेज भेजने वाले शख्स ने अपना नाम विवेक बताया और कहा कि वह सलेक्शन कमेटी का सदस्य है और उनकी बेटी को परीक्षा पास करवाकर एमबीबीएस में एडमिशन दिलवा सकता है.
पुलिस रिमांड पर आरोपी: परिवादी का कहना है कि आरोपी ने उनके साथ 5.50 लाख रुपए की ठगी कर ली. एडमिशन नहीं होने पर जब परिवादी ने रुपए वापस मांगे तो सीबीआई ऑफिसर का फर्जी लेटर भेजकर धमकाया. उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए श्याम नगर थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया. यह टीम आरोपी के बारे में जानकारी जुटा रही थी. उसके अलवर जेल में बंद होने की जानकारी मिलने पर उसे प्रोडक्शन वारंट पर जयपुर लाया गया. उससे पूछताछ की जा रही है. वह 19 नवंबर तक श्याम नगर थाना पुलिस की रिमांड पर है.