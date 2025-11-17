ETV Bharat / state

एमबीबीएस में एडमिशन का झांसा देकर की ठगी, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

जयपुर: नीट में पास करवाकर एमबीबीएस में एडमिशन का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोपी आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. उसे जयपुर की श्याम नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी विवेक उर्फ विनीत जोशी सेलेक्शन कमेटी में शामिल होने और बड़े अधिकारियों से संबंध होने का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करता था. जब एडमिशन नहीं होता और परिवादी रुपए वापस मांगते तो वह सीबीआई का फर्जी कार्ड भेजकर डराता था.

जयपुर (दक्षिण) डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि आरोपी विवेक ने राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और मध्यप्रदेश में भी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है. पड़ताल में यह भी सामने आया है कि ठगी की रकम को उसने 100 से भी ज्यादा बैंक खातों में ट्रांसफर किया है. आरोपी मूलतः महराजगंज (बिहार) का रहने वाला है. फिलहाल, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में किराए के मकान में रह रहा था.