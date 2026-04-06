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दुमका में अंडर-19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन के नाम पर एक करोड़ की ठगी, आरोपी गिरफ्तार

दुमका: जिले में अंडर-19 क्रिकेट टीम में सिलेक्शन और रणजी ट्रॉफी खिलाने के नाम पर 6 माह पहले एक शिक्षक से एक करोड़ रुपए की ठगी की गई थी. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी की पहचान किसलय पल्लव के रूप में हुई है.

दरअसल, दुमका नगर थाना में यह केस 12 अक्टूबर 2025 को सरकारी विद्यालय के शिक्षक बुलबुल कुमार ने दर्ज कराया था. थाने में दिए आवेदन में उन्होंने बताया कि दुमका शहर के बख्शी बांध के रहने वाले किसलय पल्लव ने मेरे बेटे आशुतोष आनंद को भारतीय क्रिकेट टीम के अंडर19 और रणजी ट्रॉफी में चयन करवा देने के नाम पर किस्तों में मुझसे एक करोड़ रुपए लिए. यह पैसे 50 लाख नकद और 50 लाख ऑनलाइन के माध्यम से दिए गए.

रुपए लेने के बाद किसलय पल्लव ने बीसीसीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर के द्वारा निर्गत किया गया एक लेटर मुझे सौंपा, जिसमें यह जिक्र किया गया था कि मेरे बेटे का चयन अंडर-19 टीम में कर लिया गया है. लेटर में बीसीसीआई का लोगो भी लगा था. जब हमने उस लेटर की वास्तविकता का पता लगाया तो पता चला कि लेटर नकली है. टीम में मेरे बेटे का नाम नहीं है. तभी मुझे शक हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है.

इसके बाद शिक्षक ने नगर थाना में मामले के खिलाफ केस दर्ज करवाया. पुलिस ने मामला केस संख्या 185/25 में दर्ज किया और जांच में जुट गई, जो लगभग छह माह बाद पुलिस ने रविवार को किसलय पल्लव को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि ठगी का शिकार होने वाले आवेदनकर्ता बुलबुल कुमार की मौत इस बीच बीमारी की वजह से हो गई.