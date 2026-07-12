महिला की फर्जी आईडी बनाकर वीडियो कॉल के जरिए किया ब्लैकमेल, 6 लाख ऐंठे, गिरफ्तार
आरोपी ने महिला के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर वीडियो कॉल किया. फिर अश्लील वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रकम वसूली.
Published : July 12, 2026 at 11:55 AM IST
चूरू : साइबर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर लड़की की फर्जी आईडी बनाकर वीडियो कॉल के जरिए ब्लैकमेल कर लाखों रुपए हड़पने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर पीड़ित से करीब 6 लाख रुपए ऐंठ लिए. इसके बाद भी और रकम की मांग कर रहा था.
पुलिस अधीक्षक निश्चय प्रसाद एम ने बताया कि 28 जून 2026 को सालासर थाना क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दी कि गौतम शर्मा नामक व्यक्ति ने महिला की फर्जी आईडी बनाकर वीडियो कॉल किया. इसके बाद अश्लील वीडियो तैयार कर उसे वायरल करने की धमकी दी और करीब 6 लाख रुपए वसूल लिए. गौतम लगातार और पैसे मांग रहा था. इस संबंध में साइबर थाना चूरू में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.
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तकनीकी विश्लेषण से आरोपी तक पहुंची पुलिस : चूरू एएसपी सुनील कुमार और सादुलपुर एएसपी दिनेश कुमार के निर्देशन में साइबर थाने की टीम ने तकनीकी साक्ष्य जुटाए. बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल गतिविधियों का विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की. जांच में सामने आया कि आरोपी ने महिला के नाम से फर्जी सोशल मीडिया आईडी बनाकर वीडियो कॉल किया, फिर अश्लील वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रकम वसूली. पुलिस ने दिवेशपुरा, थाना बरखड़ा, जिला विदिशा (मध्य प्रदेश) निवासी 24 वर्षीय गौतम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस पता लगा रही है कि उसने अन्य लोगों को भी इसी तरह का शिकार बनाया है या नहीं.
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