ETV Bharat / state

हत्याकांड का खुलासा: शराब पार्टी में कहासुनी में मारा दोस्त के डंडा, दूसरे ने फोन से सूचना देनी चाही तो किया वार...आरोपी गिरफ्तार

गरड़दा बांध पर वारदात के बाद बाइक से भागा आरोपी, फिर पूरी रात चला पैदल. लाखेरी में गिरफ्तार.

Namana Police Station, Bundi
नमाना पुलिस थाना, बूंदी (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 7, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले के गरड़दा बांध पर 2 अगस्त की रात हुए हत्याकांड की परतें पुलिस ने 100 घंटे में खोल दी. मछली ठेकेदार के यहां चौकीदारी करने वाले मोहनलाल मेघवाल और मोहनलाल भील की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेंद्र सैनी उर्फ कालू को लाखेरी से गिरफ्तार कर लिया. वारदात की शुरुआत गरड़दा डैम के निर्जन इलाके में हुई शराब पार्टी से हुई थी. तीनों साथ बैठकर शराब पी रहे थे कि कहासुनी ने बड़े विवाद का रूप ले लिया और आरोपी ने दोनों साथियों पर हमला कर दिया.

पुलिस अधीक्षक अवनीश कुमार शर्मा ने बताया, 2 अगस्त की शाम मोहनलाल मेघवाल, मोहनलाल भील और कालू सैनी डैम क्षेत्र के निर्जन स्थान पर बैठकर शराब पी रहे थे. शराब पीने और खाना बनाने के दौरान मोहनलाल भील और कालू के बीच विवाद हो गया. कहासुनी बढ़ने पर कालू ने पास पड़े डंडे से मोहनलाल भील पर हमला कर दिया. भील गंभीर रूप से घायल होकर चारपाई पर गिर गया.

राजेश टेलर, डीएसपी तालेड़ा बूंदी. (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें:बूंदी के गरड़दा बांध पर मछली ठेकेदार के मजदूर की हत्या, घायल मिला साथी...तीसरा लापता

मोबाइल से सूचना देने की कोशिश पर ​दूसरी हत्या: पुलिस उपाधीक्षक राजेश टेलर ने बताया पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ दूरी पर बैठा मोहनलाल मेघवाल विवाद बढ़ता देखकर मोबाइल से किसी को सूचना देने का प्रयास कर रहा था. आरोपी कालू की नजर उस पर पड़ गई. कालू ने मोहन मेघवाल पर भी हमला कर दिया. दोनों के अचेत होकर गिरने के बाद आरोपी कालू ने वहां से फरार होने की साजिश रची. आरोपी कालू ठेकेदार की ओर से उपलब्ध कराई बाइक से रात करीब 10 बजे निकल गया. फरार होने से पहले कालू ने मृतक मोहन मेघवाल की जेब से करीब 200 रुपए और उसका कीपैड मोबाइल निकाल लिया. पुलिस का प्रथम दृष्टया मानना है कि मोबाइल साथ ले जाने का उद्देश्य घटना से जुड़े साक्ष्य छिपाना और जांच को गुमराह करना हो सकता है.

कैमरों से बचता रहा, बाइक छिपाकर पैदल निकला: डीएसपी टेलर ने बताया कि वारदात के बाद आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए रास्ते में सावधानी बरती. डाबी की ओर जाते हुए उसने मोटरसाइकिल को गुप्त जगह छिपा दिया और मोबाइल बंद कर पैदल निकल गया. वह पूरी रात पैदल चित्तौड़ रोड स्थित आर्मी कैंप क्षेत्र, बल्लोप पुलिया होते हुए बूंदी पहुंचा. इसके बाद काम की तलाश में लाखेरी पहुंचने की सूचना पुलिस को मिली.

पढ़ें:गरड़दा हत्याकांड : परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर की 50 लाख मुआवजे की मांग, बोले–'साजिश के तहत हुई हत्या'

ट्रक में बैठकर भागने की फिराक में था आरोपी: घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश में तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र, उसके पूर्व ठिकानों और संपर्कों की जानकारी जुटाई. पुलिस टीमें लगातार संभावित स्थानों पर दबिश देती रहीं. इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी लाखेरी रोड पर है और ट्रक में बैठकर भागने की तैयारी में है. सूचना मिलते ही नमाना थाना पुलिस सक्रिय हुई और आरोपी के स्थान बदलने से पहले ही लाखेरी रोड पहुंच गई. पुलिस ने पहचान सुनिश्चित कर आरोपी को दबोच लिया. पूछताछ में उसने घटना करना स्वीकार लिया.

घायल ने 6 अगस्त को तोड़ा दम: पुलिस के अनुसार, वारदात में गंभीर रूप से घायल मोहनलाल भील का उपचार चल रहा था. उपचार के दौरान 6 अगस्त को उसकी भी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी राजेंद्र सैनी उर्फ कालू पुत्र लक्ष्मण माली, निवासी उपरला पाड़ा खेरुणा, थाना सदर बूंदी को गिरफ्तार किया.

दोहरे हत्याकांड के खुलासे में अहम भूमिका: एसपी शर्मा के निर्देशन में एएसपी संजय सिंह चंपावत, एएसपी जसवीर मीणा, एएसपी अदिति चौधरी, डीएसपी राजेश कुमार टेलर और नमाना थानाधिकारी नवल किशोर शर्मा के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी. कांस्टेबल सुरेश कुमार की विशेष भूमिका रही. पुलिस का कहना है कि आरोपी लगातार स्थान बदलकर बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र की मदद से उसे लाखेरी में पकड़ लिया गया.

पढ़ें: गरड़दा हत्याकांड : दूसरे घायल मोहन भील की भी मौत, संदिग्ध कालू सैनी का नहीं लगा सुराग

TAGGED:

GARARDA DAME MURDER CASE SOLVED
BUNDI POLICE ACHIEVE SUCCESS
ACCUSED IN MURDER CASE ARRESTED
POLICE UNRAVELLED CASE IN 100 HOURS
BUNDI GARARDA DOUBLE MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.